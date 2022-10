Logo após a maior turnê norte-americana de estádios de 2022, com mais de 1,3 milhão de ingressos vendidos, as lendas do rock mais icônicas e celebradas do mundo Def Leppard e Mötley Crüe vão percorrer o mundo em 2023 com sua co-liderada ‘The World Tour’! E Curitiba será um dos palcos deste encontro do rock, dia 9 de março, no estádio Couto Pereira.

No Brasil, a turnê vai passar ainda por São Paulo no dia 11 de março, no Allianz Parque, e no dia 11 de março por Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Para os shows no Brasil, a venda para o público geral começa no dia 25 de outubro a partir das 10h online e 11h nas bilheterias oficiais.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço | Allianz Parque, em São Paulo; Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba; Arena do Grêmio, em Porto Alegre).

“Depois de finalmente voltar à estrada e ter uma monumental turnê de verão nos Estados Unidos e Canadá este ano, estamos muito empolgados por trazer essa enorme turnê de estádios para as principais cidades do mundo e começar a Europa em Sheffield, onde tudo começou para nós há 45 anos. Estamos ansiosos para vê-los lá fora, em algum lugar, em breve!” disse Joe Elliott do Def Leppard.

“Tivemos um tempo incrível tocando The Stadium Tour na América do Norte neste verão e realmente mal podemos esperar para levar o show ao redor do mundo com a The WORLD Tour em 2023. Crüeheads na América Latina e Europa: Preparem-se! Estamos chegando para vocês em breve e mal posso esperar para finalmente ver todos vocês novamente no próximo ano!” disse o Mötley Crüe em um comunicado conjunto.

Sobre as bandas

Def Leppard. Foto: Anna Plumley

Com mais de 110 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e dois prestigiosos Diamond Awards nos EUA, os indicados ao Hall da Fama do Rock & Roll de 2019, Def Leppard – Joe Elliott (vocal), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (baixo), Vivian Campbell ( guitarra) e Rick Allen (bateria) — continuam a ser uma das forças mais importantes do rock. Ao longo de sua carreira, a banda produziu uma série de álbuns clássicos inovadores que definiram o padrão para gerações de fãs de música e artistas. Os espetaculares shows ao vivo do grupo e seu arsenal de sucessos tornaram-se sinônimo de seu nome, levando o Def Leppard a ser anunciado como a maior banda de rock ao vivo do mundo.

A carreira influente do Def Leppard inclui vários singles de sucesso e álbuns multi-platina inovadores – incluindo dois dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, Pyromania e Hysteria, capturando as faixas lendárias do grupo, reunindo sucessos clássicos do Leppard como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” e “Foolin”. Pela primeira vez, em janeiro de 2018, o Def Leppard estreou seu catálogo completo de gravações em todo o mundo através de plataformas de streaming e download.

Como fizeram com o lançamento original de seus discos, o Def Leppard dominou as paradas mundiais novamente, com seus álbuns no Top 10 do iTunes em mais de 30 países, incluindo Hysteria em 3º lugar nos EUA e 5º no Reino Unido. Def Leppard também teve os registros # 1, # 2 e # 3 na parada de álbuns dos EUA. A banda acumulou impressionantes 5,5 bilhões de streams desde 2018, atingindo um público mais jovem de 18 a 44 anos que agora representa 58% de sua base de fãs. Além disso, a banda conquistou impressionantes 15 milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social. Em maio de 2022, o Def Leppard lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, “Diamond Star Halos”.

O álbum estreou em primeiro lugar nas paradas da Apple e Amazon Music. O álbum também marcou uma estreia no Top 10 na parada de álbuns Top 200 da Billboard, marcando o oitavo álbum da banda no Top 10 de sua carreira, e também tornando-os um dos apenas três grupos com um novo título de top 10 na parada de álbuns da Billboard 200 em cada década desde os anos 80. Diamond Star Halos também conquistou o primeiro lugar na parada Hard Rock da Billboard.

Em 2018, como co-headliner da histórica turnê de estádio e arena na América do Norte, o Def Leppard vendeu impressionantes 1.000.000 de ingressos e a turnê arrecadou mais de US $100.000.000,00, um feito enorme no mundo das turnês de hoje. Em 2022, o Def Leppard superou esse número mais uma vez com outra tour de estádio com o Motley Crue. Como sempre, o grupo continua ultrapassando os limites com seus eletrizantes shows ao vivo.

Vindo de Los Angeles, CA, o quarteto – Vince Neil (vocal), Nikki Sixx (baixo), Tommy Lee (bateria) e Mick Mars (guitarra) – comanda o panteão do rock há 41 anos. A banda já vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo, ganhou 7 álbuns de platina e multi-platina nos EUA, 22 Top 40 hits de rock mainstream, 6 Top 20 singles pop, 3 indicações ao Grammy, 5 livros mais vendidos do New York Times, uma estrela no Calçada da Fama de Hollywood e um filme de sucesso da Netflix.

O Mötley Crüe acumulou mais de 5 bilhões de streams em plataformas digitais e a banda tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Conhecida por suas icônicas apresentações ao vivo, a banda esgotou inúmeras turnês em todo o mundo na frente de milhões de fãs, com destaques de produção inovadores, como bateria “a montanha-russa” de Tommy Lee e o baixo lança-chamas de Nikki Sixx. Eles são pioneiros na residência de rock de Las Vegas com uma sequência esgotada em 2012. As músicas de sucesso do Mötley Crüe, como “Kickstart My Heart” e “Home Sweet Home”, são frequentemente licenciadas por grandes marcas como NASCAR, Dodge, Coldwell Banker, Carl’s Jr. e KIA para citar alguns e sua música podem ser ouvida em programas de TV de sucesso como “Stranger Things”, “Cobra Kai”, entre muitos outros.

A biografia da banda “The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band” tornou-se um best-seller do New York Times em 2001 e já vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Os membros da banda são autores de mais 4 livros best-sellers do New York Times desde então.

Em 2019, a Netflix estreou a cinebiografia “The Dirt”, baseada no livro best-seller que se tornou um filme de sucesso global, com uma pontuação de audiência positiva de 94% no Rotten Tomatoes. Como resultado, o Mötley Crüe ganhou toda uma nova geração de jovens fãs que descobriram a banda através do filme e solidificaram ainda mais seu status icônico, de relevância e atemporalidade de suas composições.

O Mötley Crüe continua sendo um grande atrativo global em seus 41 anos de carreira e, no verão de 2022, co-liderou uma turnê norte-americana quase esgotada com o Def Leppard.

SITES DAS BANDAS:

www.defleppard.com

www.motley.com

Ingressos

DEF LEPPARD + MOTLEY CRUE

Datas: 09 de março de 2023 (quinta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário show abertura: 18h15

Horário Def Leppard: 19h30

Horário Mötley Crüe: 21h30

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 195,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. Menores de 10 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *

ARQUIBANCADA- R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

PISTA- R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

CADEIRA INFERIOR SOCIAL- R$ 260,00 meia entrada e R$ 520,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR SOCIAL- R$ 275,00 meia entrada e R$ 5500,00 inteira

CADEIRA PRO TORK- R$ 325,00 meia entrada e R$ 650,00 inteira

PISTA PREMIUM- R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

No dia 25/10 atendimento a partir das 11h até o encerramento da fila ou esgotamento dos ingressos.

Após essa data – MEDIANTE DISPONIBILIDADE: Terça a sábado das 10h às 17h – Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

O único canal de vendas oficial é o www.eventim.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://www.eventim.com.br/meiaentrada