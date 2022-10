Mais do que uma festa alemã, a Oktober Bier Park vai ser um grande evento de entretenimento ao público nos dias 15 e 16 de outubro na Arena coberta de Campina Grande do Sul, na região Metropolitana de Curitiba, com capacidade para 20 mil pessoas. Serão três trios elétricos, muita comida típica e cerveja artesanal. O espaço vai receber muitos shows no sábado e atrações inéditas misturando a adrenalina dos carros com a diversão de uma oktoberfest no domingo.

Um dos pontos altos da festa será o inédito salto que a piloto Taty Xavier dará com seu carro por cima de outros veículos que estarão parados. “Essa é uma atração que só se vê pela televisão ou no youtube acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então o público terá a oportunidade de ver pela primeira vez aqui no Brasil”, conta Taty, que também é uma das organizadoras da Oktober Bier Park.

Outra atração imperdível é a competição “Demolicar”, onde os carros se batem até que sobre apenas um rodando na pista. Tem ainda o “Monstro Off-Road”, que faz as crianças vibrarem ao passar por cima de outros veículos, os destruindo. Haverá ainda apresentações freestyle de motos.

Os ingressos já estão à venda no 1º lote a partir de R$ 20,00 (simples). Existe também a opção de camarotes em um espaço especial com visão privilegiada de toda festa.

Agenda

Sábado dia 15/10 – Das 16h às 23h.

16h – 18h – DJ banda alemã

18h – 19h20 – Ali e Rhuan

19h30 – 20h – Ericlis Caron

20h10 – 21h30 – Octávio Felix

21h40 – 23h – Roberta

Domingo dia 16/10 – Das 14h às 22h.

17h – Início dos eventos automotivos.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://lets.events/e/oktober-bier-park/

O evento será na Arena de Eventos de Campina Grande do Sul – Rua: Jorge Alves Hathy 329, Jardim da Colina, Campina Grande do Sul. Informações: 99565-2991.