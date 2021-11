Perigos do procedimento

Médicos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional do Paraná, faz um alerta com relação ao procedimento estético de lipoaspiração na região do pescoço, conhecida como a “lipo de papada“. “Não acredite em promessas milagrosas. Não faça procedimentos em ambiente inapropriado”, esclarece a nota da SBD-PR.

O alerta relembra o caso de uma jovem catarinense que sofreu uma grave hemorragia após ser submetida ao procedimento. A lipo provocou uma lesão de uma artéria carótida (grande artéria responsável pro fornecer sangue ao cérebro). A paciente foi internada em estado grave num hospital de Tubarão, interior de Santa Catarina.

LEIA TAMBÉM:

>> Emagrecer é o objetivo do seu parceiro? Saiba como ajudar e não atrapalhar a dieta

>> O que você realmente precisa para emagrecer depois dos 40 anos

Um vídeo que circula pela internet mostra o procedimento malsucedido e exibe a lipoaspiração sendo realizada em ambiente de consultório, sem paramentação e antissepsia. “uma técnica totalmente equivocada, claramente perigosa”, revela a SBD-PR.

Os médicos dermatologistas do Paraná ainda ressaltam em nota que o vídeo demostra claramente “o despreparo da profissional, que, reforçamos, não é médica, e o total desconhecimento anatômico da região. (…) Nosso objetivo é pedir à população cautela e critério ao optar por um tratamento estético. Não acredite em promessas milagrosas. Não faça procedimentos em ambiente inapropriado”.

Por fim, os dermatologistas reforçou a necessidade de se informar a respeito do profissional escolhido, se é apto para realizar o procedimento. “Cuidado com quem quer usar você para brincar de médico”, finaliza a nota.

Web Stories