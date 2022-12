A tradicional promoção de Primavera na Linha Turismo, que permite o embarque no ônibus que percorre os principais pontos turísticos de Curitiba pagando apenas o valor da tarifa urbana, de R$ 5,50, termina na próxima quarta-feira (21).

São poucos dias para aproveitar o desconto de 89% sobre o valor habitualmente pago pelos turistas (R$ 50), em vigor desde o dia 18 de outubro. Vale lembrar que o preço promocional vale para as terças, quartas e quintas-feiras e só está disponível para o pagamento com o cartão transporte da Urbs – Urbanização de Curitiba, com créditos de pessoa física.

De acordo com a prefeitura, o objetivo dessa promoção é fazer com que os moradores da cidade possam aproveitar o passeio pagando menos, com uma tarifa igual à do transporte coletivo da capital.

Essa é a terceira vez que a prefeitura implanta o projeto Primavera na Linha Turismo, por meio de uma parceria da URBS com o Instituto Municipal de Turismo (IMT). A primeira iniciativa foi em 2019 e a segunda em 2021. Em 2020, a ação não foi realizada por causa da pandemia.

Segundo Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, a expectativa é que o Projeto Primavera beneficie cerca de 6 mil usuários em 2022. No ano passado foram 2.865 utilizações dentro da promoção.

Linha circula pelos principais pontos turísticos

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade.

Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 48 km em cerca de três horas. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Os horários de parada em cada ponto podem ser consultados no site da URBS.

Regras de utilização

Para poder utilizar o cartão transporte usuário na Linha Turismo, os usuários terão que seguir algumas regras:

Será permitida somente a utilização do cartão usuário com créditos adquiridos por pessoa física. O sistema não permitirá a utilização de vale transporte creditado pelo empregador

Para cada embarque será debitado o valor da tarifa vigente da RIT – Rede Integrada de Transporte (R$ 5,50)

Os dias da semana permitidos para utilização do cartão usuário serão terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados

Não serão permitidas utilizações de cartão na modalidade estudante, avulso ou isenção tarifária. A promoção também não se aplica para quem pagar com cartão de débito ou crédito

O sistema permitirá que o cartão seja utilizado somente pelo seu titular, impossibilitando que seja utilizado repetidamente no mesmo ônibus

As pessoas que fizerem novos cartões transporte na modalidade usuário terão um prazo de carência de 10 dias após sua confecção para serem utilizados na Linha Turismo (por isso quem ainda não tem o cartão só poderá aproveitar a promoção no ano que vem).

