Curitiba tem mais uma novidade neste fim de ano, que promete encantar os moradores ainda mais neste Natal. Entre os dias 6 e 12 de dezembro o “Desfile Mágico de Natal” vai passar pelas ruas de mais de 40 bairros da cidade.

São caminhões transformados em palcos itinerantes sobre rodas, em formato de “quadros de obras de arte”. Os veículos desfilarão pelas ruas, trazendo dezenas de personagens e um elenco especial, com direção de cena e coreografias de Carlinhos de Jesus, considerado um dos mais renomados bailarinos do Brasil.

LEIA TAMBÉM:

>> Fábrica de brinquedos do Papai Noel é atração em shopping de Curitiba

>> Grande Concerto de Natal de Curitiba está chegando e com presença especial

As rotas diárias com as ruas específicas por onde o desfile passará será divulgadas nas redes sociais. Entre os bairros previstos, estão Água Verde, Ahú, Alto da XV, Alto da Glória, Bacacheri, Batel, Bigorrilho, Boa Vista, Bom Retiro, Boqueirão, Cabral, Campo Comprido, Capão Raso, Cascatinha, Centro, CIC, Cristo Rei, Fazendinha, Hauer, Hugo Lange, Jardim Social, Juvevê, Mercês, Novo Mundo, Parolin, Pilarzinho, Prado Velho, Rebouças, Santa Felicidade, São Francisco, São João, São Lourenço, Taboão, Tarumã, Vila Guaíra e Vista Alegre. Imprevistos no trânsito podem alterar o roteiro da atração.

Com o objetivo de fortalecer e estimular o clima do Natal em Curitiba, o “Desfile Mágico de Natal” oferece uma atração acessível, gratuita e que permite que as pessoas confiram o show de suas casas. “Queremos levar esse clima de encanto e de fantasia do Natal pelo maior número de bairros possíveis de Curitiba. A rota específica, com o nome das ruas por onde o desfile passará, será divulgada em breve para que a população possa acompanhá-lo das calçadas de suas casas e dos prédios”, explica Cíntia Slud, idealizadora e produtora executiva da atração.

Os palcos itinerantes que compõem o espetáculo possuem a possibilidade de visão de todos os lados. “Pensamos em criar possíveis quadros vivos que poderão ser apreciados de vários ângulos, seja por quem está do lado direito ou esquerdo da rua”, completa.

Entre os personagens que animarão a caravana artística, estão a Princesa dos Brinquedos, a Princesa do Gelo, a Princesa do Natal, o Boneco de Neve, duendes, entre outros. O destaque ficará com o próprio Papai Noel, que desejará um “Feliz Natal” para todas as crianças e famílias que estiverem pelo trajeto previsto. As apresentações ainda trazem canções exclusivas, figurinos notáveis e uma cenografia similar aos dos desfiles natalinos internacionais.

“Os figurinos são um espetáculo à parte. Toda a produção está sendo feita com referências internacionais. Vai ser um belo presente para as famílias curitibanas e os turistas, ainda mais neste momento difícil que passamos, em que o encanto, a arte, o clima de Natal se fazem mais do que necessários”, comenta o arquiteto e carnavalesco Felipe Guerra, responsável pela direção de arte cenográfica do Desfile Mágico de Natal.

O Desfile Mágico de Natal conta com a produção da Lápis de Cor Produções, idealização de Cíntia Slud, patrocínio do Pátio Batel, realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultural e apoio da Bosch, além do apoio local do Instituto de Turismo de Curitiba e da Prefeitura de Curitiba. Acompanhe as novidades do Desfile Mágico de Natal por meio das redes sociais oficiais, pelo Facebook e Instagram (@acaravanabr).

Web Stories