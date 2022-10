Muitas atividades e brincadeiras gratuitas vão marcar as comemorações em Curitiba pelo Dia das Crianças, nesta quarta-feira (12). A tradicional festa promovida pela Prefeitura no Parque Barigui começa às 10h e vai até as 17h. Por conta da possibilidade de chuva e para garantir maior conforto para crianças e adultos, as atividades serão ofertadas dentro do pavilhão do Centro de Eventos Positivo, na Alameda Ecológica Burle Marx.

A Regional Tatuquara também terá uma festa especial, no Estádio Gilberto do Povo (Campo Monteiro Lobato), na Rua Bernardo Guimarães, 260, das 13h às 17h. As comemorações fazem parte do Curitiba Viva Bem, de promoção da qualidade de vida na cidade.

O prefeito Rafael Greca conta que as duas festas terão grande variedade de brinquedos, incluindo infláveis, jogos gigantes, camas elásticas. As atividades são orientadas por professores e voluntários acadêmicos.

“Tem pula-pula, tem brinquedos, e a ideia é que crianças de Curitiba tenham a sua inocência preservada, já que a inocência das crianças é um patrimônio da nação e uma riqueza de Curitiba. Nós queremos que elas sejam piás e meninas com toda força do coração”, disse Greca.

Parque Barigui

A festa do Dia das Crianças no Parque Barigui, no pavilhão do Centro de Eventos Positivo, terá 33 brinquedos infláveis, como tobogã e chute a gol. As famílias podem se divertir também com jogos gigantes, camas elásticas, piscinas de bolinha, oficina de pipa, futebol, vôlei, basquete, muro de escalada e também brinquedos inclusivos.

Haverá ainda camarim de pintura de rosto, blocos para montar, contação de histórias da bruxa e apresentação de teatro Tupi Pererê. Durante o evento, profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vão conferir o esquema vacinal contra a poliomielite das crianças menores de 5 anos. Caso estejam com o esquema de rotina em dia, será ofertada uma dose extra da campanha da vacinação, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), a “vacina da gotinha”.

Nova área para crianças

A 11h, será inaugurado o Parquinho Positivo, playground público moderno, com piso emborrachado, ao lado do Centro de Eventos Positivo.

O parquinho é um presente do Grupo Positivo, que comemora o aniversário de 50 anos.

Tatuquara

A criançada do Tatuquara também receberá uma festa especial na quarta-feira, no Estádio Gilberto do Povo (Campo Monteiro Lobato), na Rua Bernardo Guimarães, 260, das 13h às 17h.

Por lá os curitibinhas poderão se divertir com uma grande variedade de brinquedos, incluindo infláveis, jogos gigantes, camas elásticas e atividades esportivas, como futebol, vôlei, basquete e tênis.