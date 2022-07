Entre os dias 28 e 31 de julho, o Centro Histórico de Curitiba vai se transformar num espaço de preservação da cultura ucraniana. O Dia da Ucrânia em Curitiba chega a sua 4ª edição com extensa programação, como exibição gratuita de filme, exposição, apresentações folclóricas, lançamento de cerveja, e venda de artesanato e comidas típicas.

Organizado pelo Folclore Ucraniano Barvinok, o evento nasceu em 2015 como mais uma forma de manifestar e manter a cultura ucraniana na capital. Realizado a cada dois anos, originalmente ocorreria em 2021, mas foi transferido para 2022 por conta das restrições da pandemia.

Esta edição em particular celebra os 100 anos da Sociedade Ucraniana do Brasil (SUBRAS), que busca preservar as tradições do país de origem por meio de diversas atividades. Os irmãos ucranianos que sofrem há cinco meses com a invasão russa também serão lembrados durante o evento.

Na quinta-feira (28) à tarde, a Cinemateca exibe gratuitamente o filme “Iván, De Volta ao Passado”, do diretor Guto Pasko. A obra conta a história de Ivan, um imigrante fugido da 2ª Guerra Mundial e que após muitos anos retorna para sua tão amada terra, reencontra a família e relembra tudo que viveu em seu país de origem.

O filme apresenta uma reflexão importante diante do momento difícil pelo qual novamente a Ucrânia passa, já que mostra os desafios impostos por uma guerra, mas também relembra o espírito combativo do povo e mantém a esperança por dias melhores.

Entre quinta e sexta-feira (29), a Casa da Memória também estará aberta ao público, apresentando um extenso acervo sobre a imigração ucraniana no Brasil. A pesquisa e seleção do material a ser exposto foram feitas por membros da SUBRAS.

A maior parte da programação ocorre no Memorial de Curitiba, que receberá no final de semana apresentações de grupos folclóricos do Canadá, Argentina e Paraguai, além de cidades do Paraná e Santa Catarina. Todos os espetáculos são abertos ao público.

O tradicional Folclore Ucraniano Barvinok, departamento da SUBRAS, também subirá ao palco do Memorial, no domingo (31).

A programação do Memorial inclui a venda de comidas típicas ucranianas, como vareniky (também conhecido como pierogi) e holopti (charuto de repolho recheado), além de artesanato, incluindo pêssankas (ovos pintados a mão), porcelanas pintadas, artes em madeira, e várias outras peças.

Ainda no final de semana, ocorrerá o lançamento da cerveja Volya (Воля), uma iniciativa da SUBRAS em parceria com a Cervejaria Fortuna, de Colombo. O preço da lata de 473 ml é R$ 25 e parte do valor arrecadado será destinado ao projeto Humanitas Brasil-Ucrânia e aos refugiados do país europeu no Brasil.

O público do Memorial poderá adquirir a bebida, que também pode ser reservada na pré-venda, por meio do site e diretamente na sede da Sociedade Ucraniana do Brasil e nos estabelecimentos parceiros.

A bebida do estilo Kellerbier é uma lager não filtrada com 4,8% de graduação alcoólica. O termo se refere às “cervejas de porão” que eram produzidas na Alemanha no século 19. Para efeitos de comparação, tem corpo, sabor e aromas mais intensos do que uma Pilsen.

A cerveja colaborativa faz parte do Resolve, um movimento lançado por uma cervejaria dos EUA sensibilizada com a guerra na Ucrânia. Ao menos 39 cervejarias de diversos países já lançaram sua própria cerveja para apoiar a causa humanitária ucraniana.

De acordo com o rótulo, a Resolve Volya é “uma cerveja colaborativa para reconhecer a determinação do povo ucraniano e sua luta pela liberdade. Produto para beneficiar organizações sem fins lucrativos que prestam ajuda à crise humanitária na Ucrânia”.

Serviço

Quinta (28/07) e sexta-feira (29/07) | das 10h às 12h e das 14h às 16h

Casa da Memória (R. São Francisco, 319 – São Francisco)

Exposição de acervo sobre a imigração ucraniana no Brasil

Quinta-feira (28/07) | 16h

Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

Exibição do filme Iván, De Volta Ao Passado (Direção: Guto Pasko)

Sexta-feira (29/07) | 19h

Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Abertura oficial com homenagem ao centenário da SUBRAS. Presença de grupos folclóricos integrantes da Associação Interétnica do Paraná (AINTEPAR) e do grupo canadense Pavlychenko Folclorique Ensemble.

Sábado (30/07) e domingo (31/7) | das 9h às 18h

Memorial de Curitiba (R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

Apresentações folclóricas com grupos ucranianos do Canadá, Argentina e Paraguai e de cidades do Paraná e de Santa Catarina. Venda de comidas e artesanato típicos ucraniano, da cerveja Volya, e exposição de trajes.

Sábado (30/07)

Lançamento da cerveja Resolve Volya, já em pré-venda na loja on-line e na sede da Sociedade Ucraniana do Brasil, na Alameda Augusto Stellfeld, 795, Centro, Curitiba. Retirada de segunda à sexta, das 13h às 18h. Telefone e WhatsApp (41) 3224-5597; resolvevolya.br@sociedadeucraniana.com.br.