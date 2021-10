O Dia das Crianças está chegando e encontrar o presente ideal e que se encaixe no orçamento pode ser desafiador. As feiras de arte e artesanato da cidade trazem boas opções, com grande diversidade de brinquedos e ótimos preços. No fim de semana, a sugestão é a tradicional Feira do Largo da Ordem. E até a próxima terça-feira (12) é possível comprar presentes na Feira Especial da Primavera e da Criança, instalada em dois locais do Centro de Curitiba, nas praças Osório e Santos Andrade.

Brinquedos e decoração

Os pais que buscam brinquedos educativos e clássicos feitos em madeira encontram opções tanto na Feira do Largo da Ordem quanto na Feira Especial de Primavera e das Crianças. Os valores variam de R$ 35 a R$ 120.

Uma das sugestões é o clássico brinquedo de bloco de construção. Criado na Alemanha em 1820, o brinquedo segue o original, com 50 peças em madeira e conjuntos de tinta hipoalergênicas para a criança pintar e personalizar o jogo como quiser. O brinquedo, indicado para crianças a partir dos 3 anos, custa R$ 120.

As banquetas estofadas no formato de bichinhos, além de decorar os ambientes devem agradar as crianças menores. Os valores ficam entre R$ 135 a R$ 160.

As marionetes, fantoches e dedoches trazem os personagens lúdicos das histórias infantis que além de despertar a criatividade das crianças podem proporcionar horas de interação entre pais e filhos. Os valores vão de R$ 7 a R$ 30 reais, mas tem desconto para quem comprar mais de um personagem, o combo sai por R$ 50.

Luminárias em acrílico em formato de personagens infantis e móveis em MDF para bonecas, ambos com corte a laser, devem agradar meninos e meninas. Os preços variam entre R$ 6 e R$ 60.

As Dioramas, réplicas em miniatura de personagens e cenas do cotidiano, são para as crianças que gostam de colecionar objetos e decorar ambientes. E ainda despertam a criança nos adultos. As peças variam de R$ 35 a R$ 2 mil.

Feira Especial da Primavera e da Criança

A Feira Especial da Primavera e da Criança acontece nas praças Osório e Santos Andrade, até o dia 12 de outubro. Além da variedade de presentes, as feiras de arte e artesanato da cidade rendem passeios ao ar livre em ambiente seguro e oferecem barracas gastronômicas com delícias nacionais e internacionais, além do tradicional pastel frito na hora.

Serviço

Feira do Largo da Ordem

Sábado e domingo: das 9h às 14h

Feira Especial da Primavera e das Crianças

Praça Osório

Segunda a sábado: das 10h às 21h

Domingo: das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Segunda a sábado: das 10h às 20h

Domingo: das 12h às 18h30

Web Stories