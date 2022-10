O Centro Histórico de Curitiba estará muito mais divertido no próximo dia 08 de outubro. As empresas da região prepararam uma programação especial com combos gastronômicos e atrações para comemorar o dia das crianças. O evento “Centro Histórico Divertido” é realizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico e já está na sua 11º edição.

“A Rede Empresarial tem o compromisso, desde a sua fundação em 2012, com a revitalização do Centro Histórico da capital paranaense, local de muita história e importância simbólica. Esse dia especial para as crianças faz parte do nosso calendário de eventos anuais. Queremos proporcionar um dia inesquecível para toda a família e uma aproximação com a nossa região, tão bonita e com tantas empresas que fazem parte da história da cidade”, comenta o diretor de Relações Públicas da Rede, Jorge Zelma.

E para esta edição do Centro Histórico Divertido está prevista uma vasta programação com mais de dez atrações dedicadas ao público infantil e à família. As atividades têm início às 10h do dia 08/10 (sábado) e seguem até a noite. Elas acontecem no Espaço Fantástico das Artes, Bar do Alemão, Oriente Árabe, Jeito Mineiro, Quintal do Monge, A Ostra Bêbada e Palco dos 5 Sentidos.

A abertura do evento será uma caminhada especial para crianças mediada pelos voluntários do Curitiba Free Walking, contando as histórias e curiosidades da região do Largo da Ordem.

“É uma oportunidade única para as famílias com crianças conhecerem a riqueza cultural dessa região onde a cidade de Curitiba nasceu, e todas opções de lazer do Centro Histórico. O trajeto percorre três quadras e mostra a história das edificações, dos costumes antigos e do desenvolvimento da antiga Vila dos Pinhais, desde a época do Brasil Colônia até a Curitiba moderna”, afirma Jan Ricetti, guia de turismo e voluntário do Free Walking. O evento é gratuito. Ao final, os participantes podem fazer contribuições para ajudar o projeto, com o valor que desejar, conforme sua satisfação.

Ao longo do dia ainda estão previstas atividades gratuitas como camarim de pintura, show de mágica, oficina de sustentart – arte e sustentabilidade, aula de pintura e mosaico, apresentação de palhaços, dentre outros. Ainda terá um show especial da Cia dos Palhaços no Espaço Fantástico das Artes e um concerto musical infantil no Palco dos 5 Sentidos por um valor especial. A programação completa está disponível na tabela abaixo.

Horário Descrição Local Inscrições/valor 10h às 11h (chegar com 10 minutos de antecedência) Uma caminhada especial para crianças mediada pelos voluntários do Curitiba Free Walking, contando as histórias e curiosidades da região do Largo da Ordem. O trajeto percorre três quadras e mostra a história das edificações, dos costumes antigos e do desenvolvimento da antiga Vila dos Pinhais, desde a época do Brasil Colônia até a Curitiba moderna. Ponto de encontro na Casa Vermelha (Bar do Alemão) e ponto final no Espaço Fantástico das Artes Inscrições no site www.curitibafreewalking.com O Free Walking é um evento gratuito, feito por voluntários, em que os participantes podem fazer contribuições no final para ajudar o projeto, com o valor que desejar, conforme sua satisfação. 11h Abertura com Dois é bom, seguido de show Gran Circo Stopim, da Cia dos Palhaços. O Dois é bom é um duo cênico musical que extrai a teatralidade dos elementos da música criando um trabalho lúdico, que se comunica com espectadores de todas as idades. O espetáculo Gran Circo Stopim é uma homenagem aos grandes circos que já existiram, reunindo acrobatas, malabaristas, domadores, mágicos, poodles adestrados, macacas equilibristas, bailarinas, músicos e apresentadores, todos interpretados por apenas três palhaços: Sarrafo, Tinoca e Wilson. Um grande espetáculo de circo, ou melhor, uma grande brincadeira de circo. Espaço Fantástico das Artes – R. Trajano Reis, 41 Classificação: Livre. Duração: 45 minutos. Ingressos à venda no Sympla R$30 inteira e R$15 meia-entrada (crianças pagam meia). Quem for ao Free Walking ou quem mostrar a divulgação do CHD em algum veículo de comunicação paga meia-entrada também. 12h Pallhaço Ystilingue. O espetáculo apresenta um resgate da arte circense tradicional, unindo elementos de palhaçaria, técnica dos malabares e truques de mágica. Oriente Árabe – R. Kellers, 95 Gratuito 12h às 13h Show de Mágica com Mago Niko fazendo números que envolvem bolhas, sombrinhas, cartas e malabares. Bar do Alemão – R. Dr. Claudio dos Santos, 63 Gratuito 12h às 14h30 Sustentart. Um convite para fazer arte com sustentabilidade. Jeito Mineiro – R. Riachuelo, 102 sobreloja Gratuito 12h30 às 14h30 Camarim de maquiagem. Quintal do Monge – R. Dr. Claudino dos Santos, 24 Gratuito 15h Oficina de artesanato. Oriente Árabe – R. Kellers, 95 Gratuito 15h às 17h Confecção de chaveiro Florke e Camarim de pintura. Oriente Árabe – R. Kellers, 95 Gratuito 16h Aula de Pintura e Mosaico com Miguel Monti A Ostra Bêbada – R. Des. Ermelino de Leão – Centro Gratuito 20h Concerto musical “Cine-Música – Especial de Dia das Crianças” com repertório de clássicos do cinema infantil com cenas projetadas em telão. Palco dos 5 sentidos – R. Barão do Rio Branco, 438 Reservas pelo site www.palcodos5sentidos.com.br – Crianças de zero a cinco não pagam ingresso. De 06 a 12 anos pagam meio ingresso. Acima de 13 anos pagam o valor inteiro.

Pratos kids com preços especiais

Bares e restaurantes que fazem parte da Rede também criaram combos com descontos especiais para a criançada. Os preços são a partir de R$ 18 com diversas opções como churrasco, sfihas árabes, prato executivo, peixe, raclette e muito mais. Veja todos os combos abaixo: