Para comemorar o mês das crianças, o Shopping Jardim das Américas preparou diversas atividades super divertidas para todos os gostos. A programação gratuita será nos dias 8, 9 e 12 de outubro, das 14h às 20h, na Praça de Eventos – 2º Piso, com direito a peça teatral, oficinas, foto com personagens, pintura facial, show de mágica, distribuição de pipoca, algodão doce e balões.

Além disso, até 27 de outubro fica no Shopping a atração Fazendinha Kinder Farm, também na Praça de Eventos. Um espaço lúdico de mais de 200m² com diversas brincadeiras ligadas ao tema fazendinha, entre elas: brinquedão, carrossel, cama elástica e Touro Mecânico.

O valor para participar é R$ 30,00 por criança por 30 minutos de brincadeiras e as inscrições são feitas no local. De segunda a sexta, das 12h às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h.

Outras opções para um passeio em família, ambas com bilheteria, são os filmes da Rede Cineplus e o Dreams Games e Boliche, no 2º Piso.

E para ensinar as crianças a importância de pensar no próximo, até o dia 12 de outubro, o Shopping Jardim das Américas está com uma campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados (em bom estado) que serão entregues à Creche das Irmãs da Vila Audi, O ponto de arrecadação é o Balcão de Informações, no Piso Térreo.

Confira a programação gratuita:

Praça de Eventos – 2º Piso

Dias 08, 09 e 12/10, das 14h às 20h

08/10

Peça Teatral – Pinóquio

Início: 14h30 / Duração: 1 hora

Gratuito. Aberto ao público

Oficina de Pintura em Gesso

Início: 16h

Inscrições no local e gratuitas

Turmas de 15 crianças

Duração de 30 minutos cada turma

Distribuição de pipoca e balões

09/10

Show de Mágica

Início: 15h / Duração: 45 minutos

Gratuito. Aberto ao público

Oficina Cartão Mágico

Início: 16h

Inscrições no local e gratuitas

Turmas de 15 crianças

Duração de 30 minutos cada turma

Distribuição algodão doce e balões

12/10

Oficina Meu Super-Herói

Início: 14h às 20h

Inscrições no local e gratuitas

Turmas de 15 crianças

Duração de 30 minutos cada turma

Foto com personagens

Início: 16h às 18h

Pintura facial

Início: 16h às 20h

Ordem de chegada, fila única

Distribuição algodão doce, pipoca e balões.

O Shopping Jardim das Américas fica na Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas. Informações pelo telefone (41) 3366-5885.