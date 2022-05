O domingo mais especial do ano está chegando: o Dia das Mães. Desculpe, sou mãe de três e não tem como não considerar a data quase como meu aniversário o dia do trabalho exclusivo para a maternidade… e por aí vai. Pois bem. A comemoração este ano aqui em casa será um piquenique. As crianças — meus filhos têm 11 e 8 anos (gêmeos) — amaram a ideia e estão empolgadas para participar da arrumação da cesta. Opa! Mas como montar uma cesta de piquenique?

Lá fui eu pesquisar. Porque vida de mãe é isso aí, sempre sobra um trabalhinho para nós — mesmo quando era só para relaxar. Deveria ser diferente? Sim. E nisso cabe muita discussão. Fica para outro momento e outro lugar. Aqui e agora, vamos montar uma cesta de piquenique!

Se também gostou da ideia, confere essas dicas de como montar uma cesta de piquenique.

1. Para começar a definir o cardápio da sua cesta de piquenique, pense que praticidade é a palavra de ordem quando se trata dessa pequena aventura gastronômica. Então, procure alimentos que possam ser consumidos sem a necessidade de talheres e que funcionem bem mesmo em temperatura ambiente. Para essas e outras dicas gerais, você pode conferir essa reportagem publicada pela revista Pinó.

2. Agora, vamos de fato ao cardápio. Começamos pelos alimentos mais práticos de todos. Frutas frescas. Escolha as mais fáceis de transportar e consumir. Para essa época do ano, tangerina (como você chama aí na sua cidade?) funciona muito bem. Também vale banana, maçã e até morangos e uvas. Evite mamão, melão e outras frutas mais delicadas.

3. Para os salgados, também não esqueça da praticidade, mas lembra que é Dia das Mães. Então, não me venha com salgadinho de pacote. Se o piquenique for na hora do almoço, invista em quiches. Se for um lanche da tarde, pão de queijo é daqueles petiscos que agrada a todos.

4. Sanduíches são clássico do piquenique. A dica do chef Ricardo Felipe, do Resort Ecoar, é evitar os mais elaborados. Simplicidade é a palavra de ordem para deixar o passeio mais fácil. Então, prepare um básico com queijo prato e salame, por exemplo. Mas, fique atento à temperatura e ao tempo de armazenamento. E seja qual for a opção, para ficar bonito, embale os sanduíches em guardanapos temático ou com mensagens.

5. Pipoca funciona muito no piquenique e pode ser o doce da cesta. Como é uma data festiva, que tal investir numa versão doce um pouquinho mais elaborada? Nessa receita, a pipoca caramelada acompanha doce de leite.

6. Bolo precisa estar numa cesta de piquenique. Os sem recheio, como de fubá e o de limão-siciliano são boas opções. Outra possibilidade, são os bolos de pote. Mas fique atento em relação à conservação — alguns recheios precisam de refrigeração — e não esqueça de levar colheres.

7. Para a parte das bebidas, que tal fugir dos refrigerantes e outros industrializados e partir para um suco diferente? O chef Ricardo Felipe destaca a importância da transporte em segurança do alimento. Então, procure garrafas herméticas de materiais inquebráveis e que mantenham a temperatura. Suco com abacaxi, gengibre e coco é uma sugestão. Saudável e tem cara de festa.

8. Esses dias de outono também pedem uma opção de bebida quente. Se for para o tradicional café ou chá, a orientação é preparar alguns minutos antes de sair e, mais uma vez, armazenar numa boa garrafa térmica. Chocolate quente é outra opção. Aqui você confere uma receita para fazer um chocolate quente perfeito.

