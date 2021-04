Com a carne bovina com preço bem salgado, o frango tem sido uma opção mais em conta para quem não abre a mão de fazer um churrasco em casa no fim de semana. Por isso, para inovar no sabor, o churrasqueiro José Almiro dá dicas de como temperar diferentes cortes de frango.

Para assá-los todos juntos e por igual, o churrasqueiro recomenda uma grelha no braseiro médico, 40 cm da brasa, para não queimar a carne. Almiro também dá outras dicas, lembra que cada corte tem seu tempo para assar e controlar o calor puxando todo o carvão apenas para um lado é uma boa alternativa para assar lentamente ou manter aquecido os cortes prontos.

Peito de frango

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 10 porções

INGREDIENTES:

– 1kg Peito de Frango

– Sal

– Pimenta-do-reino

– 2 colheres de manteiga

– Suco de laranja (1 laranja inteira)

MODO DE FAZER:

Corte o peito ao meio para deixá-los em bifes com uma espessura de 1 a 2 cm.

Coloque em uma vasilha para temperar com sal e pimenta-do-reino. Reserve;

Em outra vasilha, coloque a manteiga, o suco de laranja, corrija o sal, adicione uma pitada de pimenta-do-reino. Deixe ao lado da churrasqueira para ir derretendo para depois pincelar o peito quando estiver na churrasqueira.

Sobrecoxa de frango

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES:

– 500g de Sobrecoxa

– Sal

– 2 dentes de alho picado

– Pimenta-do-reino

– 1 colher de sopa de açafrão

– Fio de azeite

MODO DE FAZER:

Tempere a sobrecoxa com todos os ingredientes e misture para levar à grelha.

Filezinho de Sassami

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES:

– 500g do Filézinho Sassami

– 1 xícara de Vinho branco seco

– Sal

– Pimenta-do-reino

– 1 colher de sopa de Lemon Pepper

– 2 dentes de Alho picado

MODO DE FAZER:

Banhe o filezinho com o vinho branco seco para marinar. Adicione o restante dos ingredientes e misture tudo. Reserve.

Coxinha da asa

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES:

– 500g da Coxinha da Asa

– Sal

– Pimenta-do-reino

– 1/2 xícara de Molho de Soja

– 3 colheres de sopa de Mostarda

MODO DE FAZER:

Tempere a coxinha da asa com todos os ingredientes e misture para levar à grelha.

Coxa de frango

Tempo de preparo: 5 minutos

Rendimento: 5 porções

INGREDIENTES:

– 500g de Coxa de Frango

– Sal

– Pimenta-do-reino

– 1 dose de Cachaça

– 50g de Creme de cebola

MODO DE FAZER:

Tempere a coxa com todos os ingredientes e misture para levar à grelha.