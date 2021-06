O fim de semana está reservado para os casais apaixonados. Neste sábado (12) é celebrado o Dia dos Namorados e, para festejar o amor, o Shinobis – Pop Culture and Food, lanchonete com temática do universo geek inaugurada em maio em Curitiba, está com novidades em seu cardápio com pratos, bebidas e combos para deixar a data ainda mais especial para os fãs de cultura pop.

Uma das novidades da lanchonete nerd é o combo especial preparado pela chef Michele Dupont. Ela traz uma releitura de um dos pratos mais famosos da culinária japonesa, o lámen. Intitulado Shoyu Tori Paitan, o prato é composto por caldo de frango com alga kombu e shitake, com textura e sabor em profundidade de umami, topping com narutomaki, moyashi, frango marinado no sakê, ovos ajitama, cebolinha e lámen artesanal.

Shoyu Tori Paitan. Foto: Divulgação

E também tem opção para quem é vegetariano e vegano, o Vege. O prato conta com caldo de umami com alga kombu, legumes, cremosidade de manteiga de amendoim, tofu defumado, cebolinha e moyashi, a adição do ovo é opcional. O combo de ambos ainda acompanha com duas doses de hidromel ou sake. O valor para casal é de R$ 75.

Brinde ao amor

O Shinobis preparou mais quatro combos de bebidas especiais para o Dia dos namorados, são eles: Combo Amor Vikings (R$ 12), ele é composto por duas doses de hidromel; Para quem ama saquê, tem o Combo I Loke Sake (R$ 12) que acompanha duas doses da bebida oriental; no Combo I Love Dorama, vem duas doses de Makgeolli, um vinho de arroz típico da Coreia; já o Combo K-Love (R$ 18) conta com duas doses de soju de morango, um destilado também da Coreia.

Combo K-Love é uma das opções para o Dia dos Namorados. Foto: Divulgação

Para fechar a noite, para a sobremesa há o Love Smoti, um moti de sorvete, que é uma pequena massa de bolo de arroz recheada com sorvete de morango, chocolate, matcha (chá verde) ou doce de leite. O combo sai por R$ 18.

Com o retorno da bandeira laranja em Curitiba anunciada na última terça-feira (8), o Shinobis vai estar aberto para o público no sábado, mas com reserva feita pelo telefone (41) 9 8836-9385. As opções também serão ofertadas via delivery ou retirada no balcão.

Serviço

Shinobi´s – Pop Culture and Food

Endereço: Rua Dr. Faivre, 507, no Centro de Curitiba

Dia e Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 17h às 23h.

Reserva: (41) 9 8836-9385