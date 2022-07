Apesar de ser conhecido como Dia Mundial do Rock, a data celebrada nesta quarta-feira, dia 13, foi criada por aqui mesmo, no Brasil. Por isso, suas comemorações também ficam restritas às nossas fronteiras – o que não é motivo para não aproveitar e relembrar boas músicas do gênero.

Foi em terras brasileiras, por exemplo, que nasceu o Festival de Águas Claras, conhecido popularmente como o Woodstock brasileiro, que levou milhares de hippies a uma fazenda no interior de São Paulo para ver shows de nomes como Raul Seixas, Hermeto Pascoal e, por incrível que pareça, João Gilberto. O evento é tema de um documentário disponível no streaming.

Mais longe daqui, mas com reverberações por todo o mundo, artistas como Bob Dylan, Kurt Cobain, Bikini Kill e os Beatles, considerados como alguns dos protagonistas da evolução do rock e suas vertentes, também são alvos de diferentes filmes.

Confira abaixo cinco documentários disponíveis no streaming que contam histórias dessas estrelas e as formas como elas alteraram para sempre a história da música.

O Barato de Iacanga

O filme leva às telas o lendário Festival de Águas Claras, conhecido como o Woodstock brasileiro. O evento reuniu, em quatro edições entre as décadas de 1970 e 1980, milhares de hippies e artistas como Gilberto Gil, Hermeto Pascoal, João Gilberto, Raul Seixas e Jorge Mautner em uma pequena cidade paulista.

Brasil, 2019. Direção: Thiago Mattar. 16 anos. Na Netflix

The Beatles: Get Back

O diretor de “Senhor dos Anéis” mergulha em mais de 150 horas de áudio e 50 horas de vídeo registradas por Michael Lindsay-Hogg em 1969 para mostrar, nesta série documental, os bastidores dos ensaios que culminaram no show de despedida dos Beatles no topo de um prédio em Londres —mas não só. Também aparecem na produção a saída e o retorno de George Harrison ao grupo, o relacionamento de John Lennon com Yoko Ono e a dinâmica privada do quarteto, incluindo sessões de composição.

​Reino Unido, Nova Zelândia, EUA, 2021. Direção: Peter Jackson. 14 anos. No Disney+

Cobain: Montage of Heck

Neste documentário, o cineasta indicado ao Oscar Brett Morgen usa arquivos inéditos de arte, música e vídeos da vida de Kurt Cobain, além de entrevistas com amigos próximos e família, para traçar um perfil da vida do músico que vai de sua infância até o sucesso e a queda do Nirvana .

EUA, 2015. Direção: Brett Morgen. 14 anos. Para aluguel e compra no Google Play e Apple TV

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

A obra de Martins Scorsese mistura documentário, filme musical e fantasia para narrar a turnê Rolling Thunder Revue feita por Bob Dylan no outono de 1975. Mais do que isso, o longa escancara os Estados Unidos daquela época —com entrevistas de gente como Sam Shepard e atuações como as de Sharon Stone, que interpreta uma versão ficcional dela mesma.

EUA, 2019. Direção: Martin Scorsese. 16 anos. Na Netflix

The Punk Singer

Sini Anderson traduz a vida e a obra da cantora Kathleen Hann, pioneira do movimento musical Riot Grrrl e criadora e vocalista do grupo Bikini Kill, que estourou na década de 1990 ao incluir os debates feministas na cena do punk. O filme tem depoimentos de Joan Jett e Kim Gordon e mostra o impacto na cena e também a vida pessoal da artista, diagnosticada com a doença de Lyme.

EUA, 2013. Direção: Sini Anderson. 16 anos. No Libreflix