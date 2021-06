Já escolheu o presente para celebrar a data mais romântica do ano e homenagear a pessoa amada? Falta pouco para o Dia dos Namorados, por isso a Pinó te ajuda nessa missão. Selecionamos 10 presentes de lojas e marcas curitibanas que você pode comprar sem sair de casa, pelo site ou pelas redes sociais. Confira:

1- Kit para jantar gourmet feito em casa

Foto: Divulgação.

Se você quer surpreender o namorado ou a namorada, mas não tem muitas habilidades na cozinha, a sugestão é reservar um dos kits da The Market. A empresa curitibana é especializada em fornecer kits para o preparo de refeições gourmet. Os ingredientes já vêm porcionados e com instruções simples para você finalizar em casa seguindo um passo a passo, além de incluírem um QR codeque dá acesso ao vídeo da receita. Para o Dia dos Namorados, a The Market traz três opções de menus (massa, carne ou camarão) em porções para duas pessoas – incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Os menus saem por R$ 125, 90 (só as refeições), R$ 154,90 (com uma garrafa de vinho) e R$ 169,90 (com uma garrafa de espumante). As encomendas podem ser feitas pelo site até o dia 11/06. Mais informações: @themarket

2 – Jardim de flores com coração de chocolate trufado

Nada mais clássico para a data do que o combo flores e bombom, não tem como errar. Uma parceria da As Floristas com a Cozi, de Heloisa Flores, juntou os produtos em kits especiais. O jardim de flores traz uma composição em uma caixa fechada (com tampa) junto com um coração de 450 g de chocolate meio amargo recheado com trufa de champagne e geleia de frutas. Sai por R$ 249. As encomendas podem ser feitas até o dia 9 pelo Whatsapp (41) 99781-0103. Mais informações no Instagram: @asfloristas e @cozi.cz.

3 – Bothanical Gin

Foto: Divulgação.

Com fábrica em Curitiba, o Bothanical Gin é produzido em pequenos lotes e destilado cinco vezes. A bebida é aromática e suave e pode ser usada como base para o preparo de drinques, como o tradicional Gin Tônica (gin, tônica e limão). A garrafa de 750 ml sai por R$ 79,90 e a de 375ml por R$ 45. Para compor um kit é possível compras as taças de acrílico por R$ 10 (cada). Os produtos podem ser comprados pelo WhatsApp (41) 9659-0411 ou pelo site www.bothanicalgin.com.br

4- Para os amantes de café

Sua cara-metade ama café? Invista nesses kits pensados em agradar os apreciadores da bebida. O Café do Moço, do barista Léo Moço, montou duas opções de presentes especiais para o Dia dos Namorados. O primeiro vem como uma Hario v60, duas xícaras e um café compota de frutas (R$ 219,90). A outra sugestão de kit custa R$ 299 e vem com uma Hario v60, duas xícaras e um café ganache de chocolate e uma tábua. Os kits podem ser comprados direto pelo site da marca. Mais informações: @cafedomoço

5- Look da PELE

Foto: Lucas Costa.

Para passar a data com muito estilo e conforto, a PELE traz uma sugestão de look com calça de viscose (R$ 418), regata de tricô (R$ 90) e blazer alongado (R$ 450). A PELE é multimarcas que aposta no conceito easy chic e traz uma curadoria de marcas locais. É possível comprar direto pelo Instagram da marca ou pelo site www.soupele.com.br. A PELE fica no Mercês. Mais informações: @soupel

6- Kit aromas e sabores

Foto: Divulgação.

A Eutimia, marca curitibana recém-lançada que faz produtos pensados no autocuidado, traz para a data um kit especial de Dia dos Namorados, com unidades limitadas. A proposta da marca é levar uma experiência para as pessoas se cuidarem e terem um tempinho de qualidade para elas. O kit conta com uma vela aromática com essência de Flor de cerejeira 265ml, um home spray com essência de Flor de cerejeira 150ml, dois copos de cerâmica feitos a mão, dois sachês de chá de mate, hibisco e cereja, dois cristais quartzo e um kit de fósforos para acender a vela. O kit completo custa R$190 e pode ser encomendado pela Instagram da marca até o dia 11.

Mais informações: @loja.eutimia

7 – Plantas de coração

Reprodução/Instagram.

A Argila Botanica é uma loja que funciona em uma charmosa casa no bairro do Cabral. Para a data, a marca traz algumas sugestões de presentes pensados especialmente nos apaixonados por plantas. A Hoya Kerrii Folha traz uma folha em formato de coração que, junto com vaso de argila, sai por R$ 58. Na espécie Variegata, a folha traz dois tons de verde. A mesma planta na versão ramificada sai por R$ 148, também com o vaso. Já a Ceropegia Wooddii é uma planta pendente que também traz folhas no formato de coração. Custa R$ 66 com o vaso. Outra sugestão é a alga marimo, que no Japão é conhecida como a planta do amor verdadeiro e que pode viver mais de 100 anos. Em formato de bolinha, ela deve ser conservada em um vaso com água. Custa R$ 148 e vem em um frasco com rolha. A seleção de sugestões para o Dia dos Namorados pode ser conferida em uma seção especial do site. As compras podem ser também pelo WhatsApp ou por direct do Instagram.

Mais informações: @argilabotanica

8 – Tábuas ecológicas

Foto: Divulgação.

As tábuas da Oficina de Fine Arts são feitas de madeiras nobres reaproveitadas de retalhos do próprio atelier. Entre elas, as de imbuia, itaúba, pinho. São feitas em diversos formatos e tamanhos e são ideais para usar na cozinha ou como apoio para churrasco. Custam R$ 95 ou R$ 130 acompanhadas de um talher feito em madeira ou um bowl de cerâmica. Podem ser encomendadas pelo WhatsApp (41) 9801-4200 ou pelo Instagram da marca. Mais informações: @oficinadefinearts

9 – Camisa de Linho

Foto: Divulgação.

A Dion Ochner é uma marca curitibana de roupas e acessórios que preza pela qualidade da matéria-prima. As camisas de linho com gola cubana são unissex e trazem modelagem regular original Dion Ochner. Produzidas em cores e estampas diversas, possuem acabamentos de qualidade como os botões clássicos fisheye em tom perolado, etiqueta interna bordada 100% algodão e o bolso com etiqueta sintética marcada a laser. Custam entre R$ 279 e R$ 289 e podem ser compradas pelo site da marca. Mais informações: @dionochner

10 – Anel Cristal, por Cintia Chee

Foto: Reprodução.

A designer de joias Cíntia Chee produz a mão todas as peças da sua marca de joias de design Sparkle. O anel cristal rústico é um dos destaques de sua coleção. No anel, o cristal é usado em seu estado natural, e o aro em prata 950 traz uma combinação do rústico e do delicado. O design minimalista visa valorizar o a particularidade de cada pedra, compondo peças únicas e delicadas. O anel custa R$ 85 e as compras podem ser feitas via direct do Instagram da marca.