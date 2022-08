O Dia dos Pais chega com uma atração imperdível para toda família na CIC. Domingo (14), no novíssimo cinema digital do Teatro da Vila, a Fundação Cultural de Curitiba exibe, gratuitamente, o filme “Minions 2: A Origem de Gru”, às 15h. Outros dois longas, “Sonic 2” e “Top Gun – Maverick”, continuam em cartaz no fim de semana.

Equipado com avançado sistema projeção em alta definição, o cinema do Teatro da Vila está levando para o bairro mais populoso da cidade estreias da indústria cinematográfica. “Minions 2”, o mais novo filme da franquia Meu Malvado Favorito, está entre as novidades.

O longa, que continua a ser exibido com ingresso pago em salas comerciais do país, terá sessões gratuitas na CIC e fica em cartaz até o fim do mês, com sessões em três domingos: dias 14, 21 e 28 de agosto. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do cineteatro uma hora antes da sessão.

Além de serem grátis, essas sessões também contarão com uma tecnologia especial e exclusiva em Curitiba. Para receber grandes produções como essa, o Teatro da Vila foi modernizado e equipado com projetor digital que reproduz filmes em formato DCP (digital cinema package) a laser, tecnologia utilizada por alguns dos melhores cinemas do mundo, além de sistema de som digital Dolby. Veja 50 filmes para assistir de graça em agosto nos Cinemas da prefeitura.

Apesar do nome, “Minions 2” se passa antes dos outros títulos da franquia. Ele conta a história de Gru, quando ele ainda era criança e sonhava em fazer parte de uma liga de super vilões chamada Vicious 6. Com o auxílio dos seus ajudantes, os minions, Gru tenta se juntar à equipe, mas acaba falhando e se tornando inimigo do grupo.

Fim de semana tem cinema de graça na Vila

Além de “Minions 2”, outros dois filmes terão sessões neste final de semana no Teatro da Vila. O primeiro será “Top Gun: Maverick”, sequência ao clássico dos anos 1980, que será exibido neste sábado (13) às 19h.

Já no domingo (14), logo depois de “Minions 2”, será a vez do ouriço mais famoso dos videogames, Sonic, de ter seu novo filme, “Sonic 2”, exibido no cinema da CIC, às 17h30.

Serviço

Cinema digital na CIC

TEATRO DA VILA

(Rua Davi Xavier da Silva, 451- CIC)

Os ingressos começam a ser distribuídos 1h antes, na bilheteria do Teatro

Sábado (13/8)

19h – Top Gun – Maverick

Domingo (14/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Sonic 2

Sábado (20/8)

19h – Jurassic World – Domínio

Domingo (21/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Jurassic World – Domínio

Sábado (27/8)

19h – Jurassic World – Domínio

Domingo (28/8)

15h – Minions 2: A Origem de Gru

17h30 – Sonic 2