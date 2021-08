Nesse domingo comemoramos o Dia dos Pais. O avanço da vacinação promete reunir pais e filhos de uma forma mais segura. Se você quer presenteá-lo, separamos nessa matéria as promoções nos shoppings de Curitiba. Agora, se a sua comemoração inclui também tempo de qualidade em família, selecionamos algumas sugestões de programas que podem agradar os diferentes tipos de pais. Tem para o caseiro, o esportista, o aventureiro, o cult e o cosmopolita. Confira:

Pai caseiro

Fotos do Luiz Grimuza, fundador da Editora Papaya, tema da matéria jogos de tabuleiro da editora. Curitiba – 17/08/2016.| Gazeta do Povo

Se seu pai for daqueles que adora se jogar no sofá e curtir o conforto de casa, que tal se divertir com jogos ou assistir um filme? Sim, é possível aproveitar o Dia dos Pais sem sair de casa.

Em Curitiba, é possível alugar jogos de tabuleiro de todos os tipos e levar para casa. A Vila Celta, por exemplo, possui um catálogo com mais de 100 jogos. O período de locação é de uma semana e caso queira ficar mais tempo, as semanas seguintes custam metade do preço do valor normal. O preço do aluguel varia entre R$ 10 e R$ 60 reais. Além disso, tem também a opção de planos mensais com aluguel ilimitado durante o mês: R$ 90 para 1 jogo, R$ 130 para 2 e R$ 150 para 3 jogos.

Outra opção de aluguel de jogos é o Fora da Caixa, que conta com um acervo de mais de mil jogos. Durante a pandemia, o sistema está funcionando com locação por agendamento, para retirada no local ou por delivery.

Agora, se a ideia é comer uma pipoca e apreciar um bom filme, o Cine Passeio oferece um catálogo variado de filmes para assistir em casa. Neste domingo, a programação inclui 12 filmes, entre drama, ação, comédia e documentário. Metade deles são gratuitos!

Pai esportista

Imagem: Daniel Nardes/ Gazeta do Povo

Seu pai gosta de exercício e atrividades ao ar livre? Então nossa sugestão é escolher uma rota para passear pela cidade de bicicleta. Tem a rota da arte urbana, das praças e dos espaços verdes. O passeio é uma alternativa para curtir a data sem aglomerações, e unindo lazer e cultura.

Rota 1: Arte urbana

Curitiba conta com diversos grafites e murais que colorem a cidade. Assim, é possível fazer uma rota de bike sem ir muito longe. Logo no centro, existe um painel que ocupa 16 metros na lateral de um edifício no cruzamento da Rua Tibagi com a XV de Novembro. A obra é inspirada no filme ‘O Iluminado’. A duas quadras dali, na Marechal Deodoro, existe uma outra obra na lateral do Edifício Muralha com o cantor Ray Charles sorrindo. Um pouco mais à frente, há um painel multicolorido de 300 m², de uma gralha azul, ave símbolo do Paraná.

​​Rota 2: Parques e praças

Outra opção, é realizar um trajeto pelas mais de 400 ou pelos mais de 30 parques e bosques em toda a cidade. Uma sugestão é percorrer um roteiro que sai da Praça do Japão, descer pela ciclofaixa da Av. Sete de Setembro, passar pela Praça Oswaldo Cruz e seguir para a Praça Eufrásio Correia. Em seguida, ir até o Passeio Público e partir para o Memorial Árabe. Por último, que tal um piquenique na Praça Nossa Senhora da Salete?

Rota 3: Flores pela cidade

Por fim, no mês de agosto acontece a florada dos ipês em Curitiba. Uma dica é percorrer os bairros Bacacheri, Jardim das Américas e Juvevê de bike, onde é possível observar a concentração da espécie. Além disso, pela Avenida Iguaçu os cachos amarelos das sibipirunas, as flores lilás do jacarandá mimoso e as laranjas das corticeiras também podem ser admiradas. De lá chega-se na Presidente Arthur Bernardes, que possui sunpatiens, cravinas, tagetes e petúnias, bem como uma ciclovia em toda sua extensão.

Pai aventureiro

Seu pai topa uma aventura ao ar livre? Então a Pinó sugere três opções de morros para subir em menos de 1h perto de Curitiba. Além de praticar um exercício físico de nível leve a moderado, você ainda pode aproveitar novas paisagens e embarcar em um programa diferente.

Dentre as opções, o Morro do Cal é certamente o mais tranquilo. Localizada no município de Campo Largo, há cerca de 45 minutos de Curitiba, a trilha não apresenta qualquer dificuldade técnica. O trajeto é feito em uma estrada de chão ou uma trilha que adentra a mata. O morro faz parte de uma propriedade privada. Portanto, é cobrada uma taxa de R$ 10 por pessoa.

Tem também o Morro do Canal, localizado em Piraquara, a 39 quilômetros de Curitiba. Quem se aventurar por lá vai ser presenteado com uma vista panorâmica de Paranaguá, Antonina e da barragem do Cayugava. Com dificuldade entre leve e moderada, a trilha é sinalizada e fica aberta diariamente das 6h às 19h. Para se aventurar, há cobrança de R$ 20 para o estacionamento de carros e R$ 10 para motos.

Por fim, o Morro da Palha. Ele fica em Campo Magro e fica a 1h15 de carro de Curitiba. Diferentemente das trilhas anteriores, não há tanta estrutura para acolher os visitantes, mas é possível percorrer o trajeto a pé ou de carro. No topo, a vista é de tirar o fôlego — é, inclusive, um lugar que consta na rota de quem curte voar de parapente.

Pai cult

O ilustrador do Zequinha, Nilson Muller, com alguns dos artistas convidados para compor a exposição “Álbum do Zequinha”, na Gibiteca de Curitiba. Foto: Reprodução/Facebook Gibiteca

Agora, se seu pai aprecia as artes, é possível levá-lo para uma das exposições em cartaz na cidade. O Museu da Gravura, no Solar do Barão, está com a mostra ‘O Ilusionista’, uma retrospectiva dos últimos 20 anos da carreira do artista plástico Pedro Goria. Tem também a exposição ‘A Imagem Retroalimentada’. São 28 trabalhos dos artistas Alan Amorim, Bonju Coelho e Mário de ​​Alencar.

Já na Gibiteca de Curitiba, é possível conferir a exposição em homenagem ao Zequinha, palhaço criado em 1929 que estampava as Balas Zequinha. Há desde figurinhas icônicas dos anos 1970 e 1980 até esboços atuais, como Zequinha em home office ou tomando vacina, por exemplo. A entrada é gratuita e a visitação ocorre de terça a sábado, das 12h às 18h.

Por outro lado, no Museu Oscar Niemeyer (MON) acontece a exposição “Schwanke, uma Poética Labiríntica”, concebida exclusivamente para o espaço do Olho. A mostra, com curadoria de Maria José Justino, poderá ser vista até o dia 8 de agosto. É uma retrospectiva do trabalho de Luiz Henrique Schwanke (1951-1992), desde a década de 1970 até as últimas produções, num total de mais de 150 obras, entre desenhos, pinturas, bem como esculturas.

Pai cosmopolita

Shopping Mueller e Bastards Brewery trazem ações especiais para o Dia dos Pais. Foto: Divulgação

Seu pai está precisando renovar o guarda-roupa e curte ir às compras? Então dêem um pulo em um dos shoppings de Curitiba. Eles contam com promoções e brindes variados na compra de produtos. No Shopping Mueller, por exemplo, com R$ 600 em compras, o cliente pode retirar um kit com dois tipos de cerveja artesanal da Bastards.

Seguindo o universo boêmio, a cada R$ 200 em produtos no Shopping Estação, os clientes ganharão um growler de um litro de chopp artesanal da Bier Hoff. Já no Shopping Jardim das Américas, a cada R$ 200 em produtos, os clientes poderão concorrer a até R$ 20 mil em vale-compras no shopping. Serão 15 vales de R$ 1 mil cada, além de 1 vale no valor de R$ 5 mil. Agora, se a sua família é fã de churrasco, então as compras no Shopping Palladium podem ser uma boa escolha! Na compra de R$ 450 em produtos, os clientes ganharão uma tábua de madeira como brinde. Além desses, os shoppings Ventura, Jockey Plaza e ParkShoppingBarigui também contam com promoções especiais para a data.

