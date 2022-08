Neste domingo, dia 14 de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. E nada melhor do que demonstrar todo o amor e gratidão pelo nosso herói favorito logo pela manhã, com uma mensagem especial!

Não tem muita criatividade ou sofre para se expressar? Não se preocupe! A Tribuna do Paraná separou dez lindas frases e mensagens para você enviar para o seu pai, seja por WhatsApp, por qualquer outra rede social ou até mesmo pessoalmente. Que tal, curtiu a ideia? Então, é só escolher uma das frases da lista abaixo e, se possível, não deixar de dar aquele abraço no paizão neste domingo!

10 frases e mensagens de dia dos pais

1- Ser pai é: sorrir, chorar, sofrer, gargalhar. Ser filho é: agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai como você. Feliz Dia dos Pais!

2- Pai! Obrigado por compartilhar comigo os melhores momentos da minha vida. Você é o melhor pai do mundo!

3- O senhor chorou por mim, enxugou minhas lágrimas quando o mundo me fez chorar, me ensinou coisas belas, e continua sendo uma peça fundamental para o funcionamento das batidas do meu coração. Feliz Dia dos Pais!

4- Sua presença sempre me passou segurança para correr atrás de todos os meus sonhos. Agradeço a Deus por sua vida. Feliz Dia dos Pais!

5- Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Feliz Dia dos Pais!

6- A mais bela e marcante herança que um pai pode deixar a seu filho é a construção do caráter e os passos a serem seguidos. Feliz Dia dos Pais

7- Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas de dificuldade, mas, também, o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos! Feliz Dia dos Pais!

8- “O homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus filhos! – Provérbios 20.7”. Obrigado por sempre estar comigo me mostrando o caminho por onde andar. Feliz Dia dos Pais!

9- Eu queria que todo mundo pudesse pelo menos sentir um pouquinho de como é incrível ter você como pai. Obrigado por tudo. Feliz Dia dos Pais!

10 -Você é o melhor amigo, o meu anjo da guarda e também o meu herói favorito. Feliz Dia dos Pais!