O fim de semana está aí e não faltam opções do Festival Bom Gourmet para você deixar o seu ainda mais saboroso. E como domingo é Dia dos Pais, que tal aproveitar para preparar algo especial para a comemoração? São 63 restaurantes participantes com menus completos e exclusivos, com entrada, prato principal e sobremesa, com valores fixos de R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 89,90. As opções são para todos os gostos e estilos, tanto para almoço, como para o jantar. Confira algumas delas aqui!

Ancho com fettuccine artesanal e cogumelos, opção do jantar do Donna Taça. Foto: Fernando Zequinão.

Uma opção incrível para curtir o fim de semana de dia dos pais é o restaurante Donna Taça. Entre sexta e sábado, o restaurante funciona para o almoço e jantar. No domingo, apenas almoço.

Nos destaques do menu de jantar, a entrada já começa com um preparo criativo: petit gâteau de queijos brasileiros e crocante de presunto de Parma. O destaque entre os pratos principais fica por conta do Bouillabaisse, um prato provençal francês que leva peixe, frutos do mar e ervas aromáticas. Para fechar com chave de ouro, crème brûlée brut, com geleia de espumante.

La Pasta Gialla (ParkShoppingBarigüi e Pátio Batel)

Torta de queijo brie, com vinagrete de damasco e mix de folhas, do La Pasta Gialla. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

Se você esqueceu o presente, pega essa dica! O La Pasta Gialla do ParkShoppingBarigüi e Pátio Batel vale a visita para uma refeição deliciosa para os amantes da cozinha italiana! Entre sexta e domingo, o La Pasta Gialla funciona durante almoço e jantar.

O restaurante tem um menu completo te esperando, a começar pela entrada, uma torta de queijo brie, com vinagrete de damasco e mix de folhas. Para o prato principal, que tal saborear um prato vegetariano? Experimente o tagliatelle com ragu de cogumelos. Por fim, a dica para a sobremesa é o manjar de coco com calda de ameixa.

Anarco (Batel e Mercado Municipal)

Tagliolini alfredo trufado com mignon, do Anarco Batel. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

Outra opção envolvente que traz a Itália para perto de você são os restaurantes Anarco, tanto do Mercado Municipal, como o do Batel. A casa aposta nas massas e pode ser uma alternativa para deixar o seu fim de semana mais… digamos, suculento, além de ser uma ótima opção para o almoço do Dia dos Pais. No fim de semana, a unidade do Batel serve almoço e jantar com um menu completo para agradar a todos os paladares. A unidade do Mercado Municipal atende apenas com almoço. Mas ambas trazem pratos para agradar todos os gostos.

Para começar, ostras gratinadas com quatro queijos. O destaque no prato principal do almoço das duas unidades é o tagliolini alfredo trufado com mignon, que consiste em uma massa fresca com molho à base de manteiga, parmesão, creme leite fresco e trufa negra, acompanhado de um escalope de mignon. Para fechar, a sobremesa pode ser o clássico Tiramisù no Anarco Batel ou o gelato artesanal no Anarco Mercado Municipal.

Tartare de salmão caiçara, servido com chips de banana, do Antonina. Foto: Fernando Zequinão.| Fernando Zequinão

Na sexta, o Antonina funciona só para o jantar. Aos sábados, serve almoço e jantar e, no domingo, apenas almoço. Para quem é fã de comida tradicional, o restaurante é uma opção e tanto. Os destaques do já começam pelas entradas, com o delicioso tartare de salmão caiçara, servido com chips de banana.

Uma boa pedida para o prato principal é o espaguete cremoso de camarão e lula, finalizado com Grana Padano e limão-siciliano. Encerre a experiência com uma banana à milanesa. O doce acompanha sorvete de cravo e canela e caramelo de cachaça.

Baby beef feito na brasa ao molho demi-glace, com risoto de queijo Calcar e germinado de beterraba, do La Vaca Steakhouse. Foto: Fernando Zequinão/ Fernando Zequinão

Boa pedida para os amantes de carne! O La Vaca Steakhouse, que entre sexta e sábado funciona durante almoço e jantar e, no domingo, apenas almoço, tem um menu delicioso, começando pela entrada: milho verde assado na brasa com aioli de páprica doce defumada.

Um dos pratos principais de maior destaque é o Baby beef, feito na brasa ao molho demi-glace, acompanha risoto de queijo Calcar e germinado de beterraba. Para a sobremesa, uma boa pedida são os profiteroles recheados com sorvete, calda de chocolate meio amargo e nibs de cacau. Já deu vontade de provar, né?

Nhoque ao molho pesto com legumes grelhados, do Saanga Grill. Foto: Fernando Zequinão/Fernando Zequinão

Outra opção de restaurante com carne é o Saanga Grill. Entre sexta e sábado, o espaço serve almoço e jantar e, no domingo, somente almoço. Para começar, a dica é o palmito pupunha grelhado.

Entre as opções de prato principal, há preparos com ou sem carne. Inclusive, o restaurante aposta em receitas veganas! O primeiro deles é o Steak Saanga com parrilla de legumes, já o segundo, é um nhoque ao molho pesto com legumes grelhados. Na sobremesa, aposte no abacate com crocante de açúcar mascavo. Demais, né?

Polvo grelhado, com batatas ao murro e legumes, do Lupe Cozinha Contemporânea. Foto: Fernando Zequinão.

O Lupe Cozinha Contemporânea serve almoço e jantar na sexta e no sábado. Mas se a ideia é antecipar a comemoração do dia dos pais para o jantar de sábado, aqui vai uma dica e tanto.

Para entrada, o espaço serve uma deliciosa salada com diferentes tipos de textura. Um dos pratos principais, que tem dado o que falar, é o polvo grelhado, com batatas ao murro e legumes, carro-chefe da casa. A degustação pode ser finalizada com a deliciosa sobremesa Ovis Mollis de pêra.

Pescada amarela à Belle Meunière, do Euro Bistrô. Foto: Fernando Zequinão/Fernando Zequinão

Está ficando cada vez mais difícil escolher, né? No Euro Bistrô, entre sexta e sábado, o espaço trabalha com almoço e jantar e, no domingo, serve refeições exclusivamente no almoço.

A dica para a entrada é a polentina cremosa com ragu de linguiça. Entre os destaques para o prato principal, a pescada amarela à Belle Meunière tem feito sucesso. O preparo acompanha purê de batata. Por fim, finalize a degustação com a crostata de morango com caramelo.

Carpaccio de salmão black com raspas de limão-siciliano e perfume de trufas brancas, do Ken’eki Sushi. Foto: Fernando Zequinão.

Outra opção para você curtir no fim de semana ou levar o seu pai, se for daqueles que preferem sabores asiáticos, aproveite para provar o menu do Ken’eki Sushi! Entre sexta e sábado, o espaço serve os menus no almoço e jantar e, no domingo, apenas no almoço.

A entrada de sucesso é um carpaccio de salmão black com raspas de limão-siciliano e perfume de trufas brancas. Na escolha do prato principal, aposte na cumbuca de yakissoba com frutos do mar e legumes ao molho de ostra. Quer se surpreender com a sobremesa? Experimente a panna cotta com calda de gengibre.

Junte e Troque

Não se esqueça de pontuar na promoção Junte e Troque, realizada em parceria com a Platinox e Paganini, para ganhar um kit gourmet exclusivo. Cada R$ 1 consumido nos restaurantes participantes vale 1 ponto na promoção. Para participar, é fácil. Basta baixar ou atualizar o app do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS, se cadastrar e escanear o QR Code das notas fiscais para pontuar. Mais informações, você confere no regulamento do Junte e Troque.

