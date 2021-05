Comemorado neste sábado (15), o Dia Internacional da Família relembra o papel importante dos familiares na formação de cada indivíduo e no desenvolvimento da sociedade. Em comemoração à data o projeto “Escola de Pais SAE Digital” promete conectar família e escola – as bases mais importantes para a educação adequada para um futuro próspero de crianças e jovens.

Com a proposta de chegar em todos os lares das famílias brasileiras, a websérie será transmitida pelo canal da empresa no Youtube. Nos episódios serão discutidos temas como o papel dos pais e responsáveis no aprendizado e desempenho de seus filhos, além da função da escola para envolver as famílias e garantir que elas façam parte do desenvolvimento dos alunos. O projeto visa saber, agir e evoluir coletivamente por meio do compartilhamento de ideias, discussões de valores e mediação de informações fundamentais sobre os caminhos da educação do presente e do futuro.

A websérie também irá trazer orientação, entretenimento e aprendizado para as famílias sobre as novas formas de organizar as atividades escolares – tudo por meio de conteúdos e informações que irão ajudar a desenvolver habilidades para formar os pais no projeto de vida educacional de seus filhos.

“É importante destacar que a família e a escola juntas são duas instituições fundamentais onde a educação acontece. É onde os valores se concretizam e a cultura é fomentada. Se quisermos evoluir, devemos começar pela família e pela escola”, afirma Douglas Lopes, Assessor Pedagógico do SAE Digital.

Ainda segundo o educador, por muito tempo os responsáveis se distanciaram da escola e, com a pandemia, muitos valores foram ressignificados tanto para a escola como à família. “Há muito tempo sabemos que essa parceria precisa ser constante e próxima. É conveniente para ambos, escola e comunidade, que o relacionamento seja cada vez mais estreito em relação à formação educativa dos estudantes. É uma parceria e cabe a cada um 50% de tempo e dedicação sobre um objetivo em comum”, opina.

Em homenagem ao Dia Internacional da Família, o primeiro episódio da websérie estará disponível na próxima semana, no canal do SAE Digital. “Serão apresentados quatro episódios, um a cada semana. Todos com o mesmo foco: evoluir juntos em busca de uma educação acessível, excelente e transformadora”, finaliza Lopes.