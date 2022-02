Você já agradou seu gato nesta quinta-feira? No dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Gato. Os bichanos são cheios de personalidade e merecem atenção no nosso dia a dia. E algumas dicas de convivência e sobre o comportamento dos felinos podem ajudar a proporcionar bem estar para os animais e quem convive com eles.

1. Respeito e confiança

Os gatos são animais espertos, ágeis e mais independentes, que precisam de cuidados diferentes, principalmente em comparação com bichos de outras espécies, como os cachorros. A primeira informação importante para quem tem gatos em casa, é saber respeitar o espaço deles.

Nem sempre os felinos estão dispostos a receber ou dar carinhos, mas isto não significa necessariamente que eles estejam chateados com você. Entender os sinais pode ser crucial na hora de estabelecer uma relação de confiança com o seu gatinho.

2. Alimentação

Para os gatos, um ponto importante é quanto à alimentação. Os bichanos são mais seletivos para o alimento, principalmente em relação a textura dos alimentos. Alguns gatinhos gostam de alimentos secos e outros por alimentos úmidos. Daniel Cooper, diretor e médico-veterinário do Grupo My Pet, reforça que os gatos precisam receber incentivos na diversidade alimentar quando pequenos.

“A adaptação de novas texturas se torna mais difícil na fase adulta, por isso deve-se introduzir a maior variação de alimentos possíveis na fase de filhote para poder diversificar mais a alimentação no futuro”, disse Cooper.

3. Hidratação

Também é preciso ficar atento a hidratação do felino. Uso de fontes de água pode ser benéfico. “Alguns bichanos levam a ingestão hídrica a sério e só aceitam beber água de um jeito! Por isso é importante entender qual é a forma que o gatinho melhor se adapta e deixar o ambiente da forma que mais lhe agrada”, sentencia o veterinário.

4. Segurança e arranhadores

Os animais precisam se sentir seguros e protegidos dentro de casa. Por isso, o ideal é sempre colocar as caixinhas de areia e os potinhos de comida e bebida nos locais em que o seu pet gosta de ficar.

Os felinos são curiosos e gostam de observar do alto. Na hora de oferecer uma caminha para eles, pense sempre em locais altos, onde eles possam observar tudo ao redor deles. Quanto aos arranhadores, eles são uma ótima opção para evitar que eles arranhem o sofá e estantes.

5. Amor e carinho

Além dos cuidados essenciais, respeite as características individuais de cada felino. Crie ambientes que ofereça amor e atenção, pois os gatinhos são companheiros de todas as horas.