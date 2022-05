Vai ter rock, bebê! Curitiba receberá um festival com a participação de mais de 35 bandas em 10 horas de shows, no dia 16 de julho, data em que é comemorado o Dia Mundial do Rock. A festa foi confirmada pelo Hard Rock Cafe.

LEIA TAMBÉM:

>> Backstreet Boys confirmam show na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba

>> Dias após show em Curitiba, Metallica surpreende e faz doação ao Pequeno Cotolengo

>> Shopping de Curitiba inaugura em junho restaurante do famoso chef inglês Jamie Oliver

A promessa, segundo os organizadores, é quebrar todos os recordes em 2022, com 10 horas de shows ininterruptos, além de um grande palco montado em frente à “casa mais rock and roll do Brasil” com atrações gratuitas, para todas as idades. Em 2019, o evento contou com a participação de mais de 5 mil pessoas.

“É uma grande responsabilidade fazer a maior festa do Dia Mundial do Rock da capital paranaense, sabemos que a expectativa do público é enorme. Vamos fazer um mix de atrações nacionais e locais, com o melhor do rock, em uma festa para todas as idades. Será um dia para ficar na memória”, conta Fernando Barros, diretor de marketing do Hard Rock Cafe Curitiba.

O festival

Foto: Divulgação/Hard Rock Cafe

O Dia Mundial do Rock será comemorado no sábado, 16 de julho, a partir do meio dia com um setlist inédito que inclui apresentações de Jimmy London da banda Matanza, Relespública, Tributo a Elvis Presley, Queen e Kiss, Lenhadores da Antártida, Johaine Droppa, Dr. Smith, Banks e muito mais. A festa encerra às 22h.

As atrações gratuitas vão tocar no Garden Stage, palco montado entre as ruas Comendador Araújo e Buenos Aires, que serão fechadas para o evento. Todos os shows do palco do Garden Stage são gratuitos e estações com venda de chope e comida fazem parte do Dia Mundial do Rock.

Classic e Energy Stage

Além do Garden Stage, que é gratuito, outros dois palcos fazem parte da maior festa de rock de Curitiba, o Classic e Energy. Estes palcos são pagos e funcionam no interior do Hard Rock Cafe Curitiba com 10 horas de open drink e food.

Atrações musicais, e exclusivas, em todos os ambientes e com venda de ingressos a partir do dia 1º de junho.

Mais informações pelas redes sociais: Instagram e Facebook

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Quanto Mais Vida, Melhor Paula tenta se acertar com Flávia Pantanal Gustavo se desespera com a morte de Madeleine Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”