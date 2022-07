O Cine Passeio vai comemorar o Dia Mundial do Rock, nesta quarta-feira (13), com a pré-estreia especial de Elvis, a nova cinebiografia de um dos maiores astros do gênero, o rei do rock, Elvis Presley, interpretado por Austin Butler.

O filme será exibido às 19h15, na sala Ritz e os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Cine Passeio, ou pela plataforma Ingresso.com. No dia seguinte, quinta-feira (14), Elvis estreia em todo Brasil.

O filme conta a história profissional do artista a partir da perspectiva do coronel Tom Parker (Tom Hanks) que foi seu produtor musical durante grande parte de sua carreira.

O longa-metragem explora a trajetória do astro, cheia de altos e baixos e mostra o quão polêmica era a sua personalidade e sua música, influenciada por artistas negros num Estados Unidos ainda muito segregado.

Dirigido por Baz Luhrmann (O Grande Gatsby, Romeu + Julieta e Moulin Rouge), Elvis estreou internacionalmente no Festival de Cannes em maio, e já é cotado para as grandes premiações deste ano, incluindo o Oscar.

Dia do Rock

No dia 13 de julho de 1985, acontecia o Live Aid, dois gigantescos shows beneficentes realizados simultaneamente em Londres e na Filadélfia (EUA), e eram dedicados ao combate da fome na Etiópia.

Alguns dos mais famosos grupos e artistas de rock n’ roll da história participaram do Live Aid. Na Inglaterra, Queen, U2, David Bowie, The Who, Elton John, Paul McCartney marcaram presença enquanto Black Sabbath, Judas Priest, The Beach Boys, Mick Jagger, Bob Dylan e Led Zeppelin tocavam do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos.

Nem todos no show eram do mundo do rock, como a estrela do pop Madonna e o rapper Run-DMC o que não impediu o cantor Phil Collins de aproveitar a oportunidade para declarar aquele dia como o “dia mundial do rock”.

No Brasil, a data foi consolidada por duas rádios rockeiras de São Paulo, que reviveram a data nos anos 1990 e a tornaram nacionalmente famosa como o dia para comemorar esse gênero de música.

E neste ano, os curitibanos, rockeiros ou não, poderão celebrar esta data com uma grande estreia no cinema da Prefeitura de Curitiba, cheia de boa música, diretor e atores premiados.

Serviço

Pré-estreia de Elvis no Cine Passeio

Cine Passeio (Rua Riachuelo 410, Centro)

13 de julho (quarta-feira)

19h15 – Sala Ritz

Ingresso.com ou direto na bilheteria do cinema