Uma atração que promete dar o que falar entre os pequenos está chegando a Araucária, na Região metropolitana de Curitiba. Entre os dias 1º a 11 dezembro o parque Cachoeira, localizado na cidade, recebe o Parque dos Dinossauros. São dezenas de esculturas jurássicas que prometem tirar o fôlego de crianças e adultos.

As esculturas são feitas pelo artista Jonas Lima Correa Neto. Algumas chegam a 10 metros de altura já outras, menores, chegam a 1, 2 ou 5 metroa. São diferentes tipos de dinossauros e ovos, produzidos em argila de modo totalmente artesanal.

Eles contam com revestimento em fibra e resina, o que os torna mais resistentes e permite que o público seja criativo nas fotos. As esculturas jurássicas contam também com pintura realista e texturas.

A visitação ao Parque dos Dinossauros será gratuita e poderá ser feita durante o mesmo horário de funcionamento do parque Cachoeira, das 5h às 23h.

Programação especial em Araucária

Outras atrações estão previstas para o mesmo período na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Veja aqui mais detalhes sobre a programação.

