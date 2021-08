O sexto filme da série Jurassic Park tem previsão de lançamento para 2022, mas já acendeu a febre dos dinossauros em Curitiba. A seguir você confere três atrações temáticas em Curitiba e região para os pequenos (e quem sabe, você também) se divertirem no mundo jurássico.

Jurassic Safari, no Madalosso

O Jurassic Safari é um megashow imersivo no formato drive-in. Foto: Divulgação

O Jurassic Safari é um megashow realizado em formato drive-in no estacionamento do restaurante Madalosso, em Santa Felicidade. Assim, a ideia é simular um safari, com dinossauros animados que podem ser vistos de pertinho, sem sair do carro. Por isso, é recomendado que os visitantes cheguem 40 minutos antes do espetáculo, para aproveitar e interagir com o ambiente.

Depois de passar pelo caminho dos dinossauros, os visitantes chegam a uma arena, na qual acontece uma apresentação. O espetáculo dura 55 minutos. O interessante é que todas as informações do show têm respaldo científico: foram supervisionadas pelo paleontólogo Bruno Gonçalves Augusta, que é também doutor em Zoologia.

Os ingressos podem ser adquiridos online. Custam de R$ 160 a R$ 210 por veículo com até quatro pessoas, independentemente da idade. As apresentações acontecem sempre quinta e sexta, às 19h e 20h30; e aos sábados e domingos, às 11h30, 14h30, 17h30 e 19h.

Serviço:

Jurassic Safari

Restaurante Madalosso – Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, Curitiba

Valor: entre R$ 160 e R$ 210 o veículo com até quatro pessoas

Ingressos em: www.jurassicsafari.com.br

Dino’s Towers, no Shopping Estação

Entre as atrações estão brinquedos infláveis e um dinossauro gigante, por exemplo. Foto: Divulgação

Até 12 de setembro é possível conferir uma série de atrações jurássicas no Shopping Estação. É o Dino’s Towers, um parque indoor que conta com um Tiranossauro-Rex mecatrônico gigante de 10 metros de altura, por exemplo. Além disso, há também outros dinossauros e brinquedos infláveis, como uma torre com escorregadores.

O parque está localizado na Praça de Eventos, piso L1. Para permanência de até 30 minutos, a meia-entrada custa a partir de R$ 30. Já pessoas maiores de 18 anos têm entrada gratuita, desde que sejam responsáveis por uma criança pagante de até 2 anos.

Serviço:

Dino’s Towers

Shopping Estação, piso L1 – Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças, Curitiba, PR

Valor: a partir de R$ 30. Ingressos no local.

Parque dos Dinossauros, em Quatro Barras

Dinossauros, bem como outras esculturas do mundo jurássico, podem ser visitadas no Parque dos Dinossauros. Foto: Divulgação

A pouco mais de 30 km de Curitiba é possível se aventurar no Parque dos Dinossauros. O parque é uma exposição permanente do artista Jonas Corrêa, que conta com uma área de 1.600 metros repletos de esculturas de dinossauros, desde pequenos ovos até os maiores e pescoçudos. Alguns deles são otimizados para que seja possível tirar fotografias em cima das esculturas, por exemplo, garantindo uma experiência também fotográfica.

O espaço é pet-friendly e abre das 9h30 às 18h, exceto aos sábados, quando permanece fechado. Há wi-fi gratuito e loja para comprar souvenires jurássicos e alguns alimentos, mas não há espaço para piqueniques.

Crianças até 4 anos, pessoas com deficiência, bem como aniversariantes não pagam a entrada. Já pessoas de 5 a 17 anos, professores, estudantes, idosos e doadores de sangue, pagam meia-entrada, no valor de R$ 10. Os demais adultos com idades entre 18 e 59 pagam R$ 20.

Serviço:

Parque dos Dinossauros Jonas Corrêa

Rua Valentin Andreatta, 790, Borda do Campo, Quatro Barras, PR

Valor: R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia-entrada e gratuito para crianças até 4 anos, PCDs, bem como aniversariantes. Ingressos no local.

Mais informações em: www.instagram.com/parque_jonascorrea

E aí, conhece mais algum lugar em que seja possível ver dinossauros em Curitiba? Conte para a gente!

