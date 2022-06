A magia da Disney retorna ao Brasil para temporada em quatro capitais, com um espetáculo que mistura inspiração, coragem e determinação através de histórias como Moana, Enrolados e Frozen. Disney On Ice – Descobrindo Aventuras levará o público de Curitiba, a partir desta quarta-feira (1), a uma jornada por histórias surpreendentes quando Mickey Mouse, Minnie Mouse e todos seus amigos se reúnem em cima de seus patins.

Com mais de 50 personagens, o show promete fazer uma divertida viagem pelas histórias mais emblemáticas de Disney. O espetáculo ficará em Curitiba Até domingo (5).

O público irá se juntar à destemida Moana e ao semideus Maui enquanto eles viajam bravamente por territórios desconhecidos para devolver o coração roubado de Te Fiti. Ao lado de Anna e Elsa em sua missão para proteger seu reino, e ainda mergulharão no fundo do mar para testar o poder do amor verdadeiro com Ariel. Irão se enrolar com Rapunzel enquanto ela ousa explorar o mundo fora de sua torre. E estarão lá enquanto Bela ensina corajosamente a grande Fera. Descobrindo que coragem, determinação e coração fazem parte do herói de todos!

>>> Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$25,00 (meia-entrada) no site da Uhuu Ingressos.

O show tem início com os personagens clássicos da Disney dando boas-vindas ao público e segue com a apresentação do ato da Pequena Sereia, que é seguido pelos amados Moana e Maui. Na sequência, temos a apresentação de Enrolados com as aventuras de Rapunzel. Ainda na apresentação, a Bela e a Fera interpretam a linda música “Alguma Coisa Acontece” e, para finalizar com chave de ouro, as irmãs Elsa e Anna de Frozen apresentam as conhecidas canções.

O público pode esperar tudo isso e muito mais em uma apresentação grandiosa e com números incríveis dos patinadores. Confira abaixo informações sobre a mega estrutura de Disney On Ice – Descobrindo Aventuras:

Tour e Produção

– A montagem completa de toda estrutura do espetáculo leva de 12h a 15h;

– São usados 14 caminhões para transportar todo o material e 4 ônibus levam os artistas, equipe técnica e produção;

– A superfície de gelo mede 42m x 21m;

Figurino

– São usados mais de 350 mil metros de tecido para produzir todos os trajes;

– Existem mais de 200 figurinos no espetáculo;

– Três pessoas da equipe de figurino acompanham a turnê;

– A lavanderia é utilizada 32 vezes por semana;

– Número de criaturas marítimas na cena de “Aqui no Mar”: 21, mais as 6 filhas de Tritão, Linguado, Sebastião e Ariel;

Props

– São usadas mais de 85 cores nos props

– Existem 8 frigideiras de “Enrolados”

– Quantidade de tochas de fogo em “Kill the Beast”: 23

– O maior prop utilizado no espetáculo é a ponte de “A Bela e a Fera” e pesa meia tonelada

Cenário

– A altura do ponto mais alto da cenografia mede 11 metros e pesa cerca de 7 toneladas

Iluminação e áudio

– Número de lâmpadas: 1258

– 382 luminárias

– 1.136 pontos de iluminação

– 154 luzes móveis (moving lights)

– Mais de 10 km de cabos

– 200 efeitos sonoros ao vivo

– 40 PAs

Disney On Ice no Brasil é produzido por Feld Entertainment em parceria com a Opus Entretenimento.

Serviço

O que? Disney On Ice – Descobrindo Aventuras

Quando? De 1º (quarta) a 5 (domingo) de junho.

Onde? Ginásio Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral, 1649 – Tarumã, Curitiba – PR)

Quanto? Acesse o site uhuu.com para conferir o preço dos ingressos.