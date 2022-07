Uma das novas cantoras de sucesso da geração do pop, Duda Beat retorna a Curitiba com a sua turnê ‘Duda Beat On Tour‘ e, junto de sua banda, promete uma grande celebração da música com um show completo. Ela, que foi um dos grandes destaques do Festival Coolritiba, volta a pedido dos fãs, agora no Teatro Positivo, no dia 21 de outubro, com a produção da Seven Experience. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos.

O Setlist do espetáculo conta com músicas do disco “Te Amo Lá Fora”, clássicos repaginados do “Sinto Muito” e feats aclamados da cantora, dos mais antigos aos mais recentes, marcando a nova turnê que estreou em dezembro de 2021, após paralisação completa do setor cultural no Brasil devido ao Covid-19.

“Estou em um momento muito otimista da minha carreira, com a campanha de vacinação avançando no Brasil e a retomada dos ensaios com a minha banda completa me sinto mais do que pronta para mostrar ao Brasil e ao mundo a potência do meu último álbum! O que mais amo fazer é estar nos palcos, cantando junto com meus fãs, entendendo quais são as músicas preferidas deles e sentindo todo esse amor que eles têm pelas minhas canções”, afirma Duda Beat.

O show anterior, ainda com o álbum “Sinto Muito”, foi construído na estrada, à medida que a artista foi ganhando destaque e conseguindo trazer mais do seu universo para os palcos. Já nessa nova era de Duda, tudo está sendo muito bem amarrado desde o começo. A parte visual e conceitual do show é de extrema importância para Duda Beat. Já é visto pela comunicação visual do seu segundo trabalho “Te Amo Lá Fora”, que a estética da cantora se baseia em uma narrativa dark e sombria, impressa seja através da capa do álbum, dos visualizares das canções no Spotify e nos clipes de “Meu Pisêro” e “Nem Um Pouquinho”.

A luz e a cenografia estão muito integradas com a parte musical nessa nova turnê. O Light designer, Paulo Denizot, idealizou para esse espetáculo um cenário modular que trabalha em conjunto as luzes e movimentos cenográficos também construídos por ele para cada ato da performance. Para integrar, Denizot irá implementar objetos cênicos que conversam com a dramaturgia visual do show.

A apresentação será um presente para o grande público e os fãs de carteirinha que ainda não fazem ideia da grandiosidade da performance que Duda Beat e sua equipe estão preparando para esse novo momento. Se Duda ganhou notoriedade através da sua primeira turnê, nessa nova era ela mostra que quer conquistar o mundo e tomar o seu lugar de diva pop de vez!

Serviço

Duda Beat apresenta a turnê ‘On Tour’ em Curitiba

Data: 21 de outubro de 2022 (Sexta)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Curitiba, PR)

Horário: Abertura da portaria às 20h e início do show às 21h

Ingressos: Os ingressos à venda a partir de R$ 180,00 a inteira na Plateia Superior lateral e R$ 90,00 a meia-entrada na Plateia Superior lateral+ taxas administrativas.

*A meia entrada é voltada para doadores de sangue, estudantes, idosos, ID Jovem, PNE, professores e portador de câncer, conforme previsto em Lei.

Desconto de 50% para Vacinados contra a COVID-19, Padrinhos Curitiba Cult, Clube Disk Ingressos, Advogados OAB e Sócios Coritiba FC.

Classificação: Livre

Realização: Seven Experience

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/3617/21-10-2022/pr/curitiba/duda-beat