Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença prometem um “Grande Encontro” especial para comemorar 20 anos de um dos espetáculos mais aclamados da música brasileira. A apresentação em Curitiba foi anunciada com exclusividade para a Tribuna e já tem data marcada: dia 02 de setembro, sexta-feira, às 21 horas, no palco do Teatro Positivo.

Os ingressos estarão à venda na quinta-feira (02), às 10 horas, a partir de R$ 150, pelo Disk Ingressos. O Grande Encontro apresenta novidades na edição atual. O show original possuía um formato acústico, com versões que recriavam a mística do cancioneiro com intimismo e delicadeza. Já o novo espetáculo tem uma sonoridade elétrica e percussiva.

No repertório, entre trios, duetos e momentos solos, os clássicos que todo mundo quer ouvir: “Anunciação”, “Banho de Cheiro”, “Dia Branco”, “Tropicana”, “Moça Bonita”, “Caravana”, “Belle de Jour”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar”, “Ciranda da Rosa Vermelha”, “Bicho de Sete Cabeças” e tantas mais.

Alceu Valença conta que o retorno do espetáculo vai ser como cantar em casa, numa sala de reboco ou de visitas. “Geraldo é meu parceiro e compadre, um dos maiores incentivadores da minha música desde sempre. Elba é uma amiga querida, companheira de geração e de arte. Somos da mesma região, o agreste e o sertão de Pernambuco e da Paraíba, e juntos criamos uma identidade orgânica. Nossa força está na maneira fiel e absoluta com que vivenciamos essa identidade”, revelou o músico.

Serviço

O Grande Encontro em Curitiba

Data: 02 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos estarão à venda a partir de R$ 150,00 + taxas administrativas

Vendas: a partir do dia 02 de junho, às 10h, pelo Disk Ingressos

Classificação: Livre

Realização: Seven Experience

