O Festival Coolritiba anunciou na manhã desta quinta-feira (16) o line-up da edição 2022, a 4ª realizada na capital. Os destaques ficam por conta de Elza Soares, Iza, Natiruts, Planet Hemp, Anavitória & Vitor Kley e mais uma dezena de atrações. O festival vai acontecer em 21 de maio do ano que vem no Parque das Pedreiras.

ATENÇÃO: Os ingressos começam a ser vendidos ainda nesta quinta. Os bilhetes adquiridos para o evento que seria em 2020 seguem valendo para o de 2022, sem necessidade de troca.

As atrações trazem a pluralidade musical do evento, com artistas do indie, alternativo, eletrônico, rock e pop, divididas em três grandes palcos montados no Parque das Pedreiras. Conhecido como o festival de atitudes que mudam o mundo, o Coolritiba se destaca por ter como pilares a música, arte e sustentabilidade, sendo um dos poucos eventos de grande porte no Brasil a compensar 100% dos gases emitidos para a sua realização.

Todas as novidades serão divulgadas nas redes sociais do evento.

Acompanhe em: @festivalcoolritiba (Instagram) e Facebook ou no site do evento www.coolritiba.art.br

Serviço

Festival Coolritiba 2022

Quando: 21 de maio de 2022 (sábado)

Onde: Parque das Pedreiras (Rua João Gava, 970)

Horários: em breve

Vendas: Ainda nesta quinta. Fique ligado!

Realização: Seven Experience