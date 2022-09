Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Marisa Monte chega à Curitiba com a turnê inédita “Portas” nesta próxima sexta e sábado (09 e 10). Foram quase dez anos sem um álbum solo com inéditas, depois de tantos projetos, entre eles Tribalistas, projeto Samba Noize, turnê nacional do Paulinho da Viola e tantas outras parcerias.

Muito autoral e marcante, Marisa apresenta o novo álbum “Portas” (2021), produzido durante a pandemia, que é uma verdadeira mensagem de alento. Além da música “Portas”, canções como “Calma” alivia corações com trechos “Eu não tenho medo do escuro / Sei que logo vem a alvorada / Deixa a luz do sol bater na estrada / Ilumina o asfalto negro”.

Ao todo, são 16 músicas com arranjos bem elaborados e com a presença e originalidade única da Marisa Monte. E nesta turnê em especial, como são 30 anos de carreira, a cantora destaca também os momentos importantes dessas três décadas de composições trazendo também os melhores sucessos no show.

Para saber mais um pouco sobre a nova turnê, que passa por todo o Brasil, a Tribuna do Paraná conversou exclusivamente com a cantora. Confira a entrevista!

Depois de 10 anos sem lançar um álbum com inéditas, você apresenta o disco “Portas”, lançado em 2021. Ele traz toda a identidade e também um leve ar de “bonança”, depois dos tempos mais complicados de isolamento e pandemia. Como foi a criar o “Portas”?

Marisa Monte – Gravamos durante a pandemia, o momento de isolamento onde tudo que nós queríamos eram saídas, portas. Portas são elementos muito simbólicos, que trazem em si a ideia de abertura, transformação, escolha, passagem, opção, decisão, fechamento. Essas aberturas podem ser internas ou externas. Eu quis criar um universo lúdico, passagens para o imaginário, um suporte poético para os momentos difíceis que estávamos passando, que pudesse apontar para uma existência mais suportável. Foi um misto de emoção e alívio encontrar pra gravar com minha equipe.

Dez anos sem lançar inéditas pode ser considerado um tempo razoável. Algum motivo em especial que tenha feito você fazer essa pausa entre um disco e outro?

Marisa Monte – Quando terminou a última turnê, fiz um disco ao vivo e um DVD. Na sequência fiz uma série de projetos colaborativos com diversos artistas interessantes, num diálogo que eu gosto muito, mas que durante as minhas turnês eu não consigo disponibilizar tempo para fazer. Fiz o projeto Samba Noize no BAM em Nova York, uma turnê nacional com Paulinho da Viola, um álbum inédito e uma turnê internacional e um disco ao vivo com os Tribalistas. Eu já tinha um repertório pronto e estava pronta para entrar no estúdio quando veio a pandemia. Depois dessa fase de colaborações sabia que era hora de voltar a mim, e estava com saudades da minha expressão solo.

“Eu quis criar um universo lúdico, passagens para o imaginário, um suporte poético para os momentos difíceis que estávamos passando.” Marisa Monte

“Portas” vem cheio de parcerias com muitos músicos parceiros de longa data, como o Arnaldo Antunes, Chico Brown – filho de Carlinhos. Temos também Marcelo Camelo. Como foi trabalhar com essas parcerias?

Marisa Monte – Gosto de preservar e expandir minhas parcerias. Gosto da troca, da soma e acredito na mistura, sou aberta, curiosa, interessada. Tenho parceiros como Paulinho da Viola, Erasmo Carlos e João Donato bem como Silva, Chico Brown e Flor, de várias gerações diferentes.

Em “Calma” nós vemos muito como o cotidiano do isolamento influenciou na música, que traz a mensagem de que tempos melhores virão. A pandemia te trouxe mais inspiração?

Marisa Monte – A maioria das músicas já estava pronta quando começou a pandemia. Como ganhei um tempo extra (sem poder entrar no estúdio devido ao isolamento), fiz mais três canções, “Vagalumes”, “Sal” e “Você não liga” e ainda chegou “Espaçonaves” só do Camelo, mas a grande maioria já estava pronta esperando a oportunidade de ser gravada.

Com o retorno dos shows no Brasil, como está sendo esse retorno, essa receptividade com o público? São mais 30 anos de carreira.

Marisa Monte – Foi uma situação inédita na minha vida profissional ficar tanto tempo sem pisar no palco e sem cantar ao vivo. Agora com a volta dos shows tem sido emocionante encontrar com tantos amigos, fãs e com o público para celebrar a vida através da música.

Qual a expectativa pra o show em Curitiba? O que os fãs de Curitiba podem esperar? É um show voltado para o novo álbum? Podemos esperar também os grandes sucessos neste show?

Marisa Monte – Vai ser o mesmo show que tenho apresentado pelo Brasil e pelo mundo desde fevereiro. Músicas de todas as fases da minha carreira no repertório, uma banda de craques, em uma concepção visual criada para potencializar o sentido das palavras cantadas. Tem sido emocionante para mim voltar aos palcos e reencontrar meu público, meus fãs e meus amigos para celebrar a vida através da música numa mistura de alegria, saudades e alívio.

Sobre o show

A apresentação tem direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Serviço

Marisa Monte em Curitiba

Quando: 09 e 10 de setembro de 2022 (sexta-feira e sábado)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: variam de R$ 290,00 (meia-entrada) a R$ 880,00 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos – ingressos de sábado (10) estão esgotados

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h e Call-center Disk Ingressos (41) 3315-0808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h)

Forma de pagamento: Dinheiro | Pix | Cartão de Débito | Cartão de Crédito

Classificação Etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Realização: MCA Concerts