O Sistema Fiep lançou a campanha Essencial é Viver, um movimento para mobilizar empresas e pessoas físicas para prestar socorro aos paranaenses mais impactados pela covid-19 e seus reflexos sociais. A intenção é arrecadar materiais utilizados por profissionais de saúde no combate ao coronavírus e equipamentos para acesso de alunos a aulas remotas, além de alimentos e agasalhos, entre outros itens.

A campanha do Sistema Fiep parte do princípio de que, em situações de extrema necessidade, como a pandemia, aquilo que é verdadeiramente essencial deve unir pessoas e sobrepor todo e qualquer tipo de discussão. E nada é mais essencial do que viver.

“A pandemia alterou rotinas em todas as esferas da sociedade e trouxe impactos para as mais diversas atividades econômicas. Mas, acima de tudo, colocou como prioridade absoluta a necessidade de preservação da vida”, afirma o presidente da entidade, Carlos Valter Martins Pedro.

Ele explica que, desde o início da pandemia, o Sistema Fiep tem direcionado recursos e o conhecimento de seus profissionais para o atendimento de demandas das indústrias e da sociedade relacionadas à emergência de saúde pública e seus impactos. “Agora queremos desenvolver novas ações concretas que contribuam no esforço coletivo para a superação desta crise”, acrescenta.

Como participar

O objetivo da campanha é conectar pessoas físicas e jurídicas para arrecadar itens necessários neste momento de restrições e desafios. Para as empresas, serão solicitadas doações de materiais para a prevenção, apoio ao tratamento e vacinação contra a covid-19, como álcool gel, máscaras, EPIs, oxímetros, caixas térmicas, geladeiras, jalecos e serviços de manutenção em respiradores.

Além disso, a intenção é arrecadar também itens para acesso de alunos às aulas on-line, como smartphones e chips, tablets, notebooks e computadores.

Já pessoas físicas podem contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis, agasalhos, calçados e cobertores. Todas as unidades do Sistema Fiep espalhadas pelo Paraná serão pontos de arrecadação da campanha, recebendo os itens de segunda a sexta, das 9h às 17 horas.

Todos os itens arrecadados na campanha Essencial é Viver serão destinados a prefeituras, Secretarias de Saúde, APMF/APPF – Associações de Pais, Mestres e Funcionários de Escolas Públicas Municipais e Estaduais e Instituições Sociais em todo o Paraná.

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis no site do Sistema Fiep.