Mais de 5 mil peças diferentes e exclusivas, com preços a partir de R$ 5, para garimpar e renovar o guarda-roupa, de forma consciente e econômica. Esta é a proposta da 11° edição do encontro de brechós “Saí do Armário”, que será realizado em Curitiba, neste sábado (17) e domingo (18), com a presença de 19 expositores.

Segundo os organizadores, o evento terá grande variedade, com itens femininos, masculinos e infantis, com tamanhos do PP ao plus size e também, estilos diversos desde o vintage ao moderno. A dica é chegar cedo e garantir aquele garimpo único!

O encontro de brechós será no segundo piso do Vila Urbana Gastronomia, localizado no Centro de Curitiba. O local conta com diversas opções de restaurantes, banheiro amplo, é coberto e arejado, além de ser pet friendly. A região é de fácil acesso com linhas de ônibus próximas e há estacionamento terceirizado no local.

Ação social

Além do apoio a microempreendedores do ramo, o evento apoia e defende a causa LGBTQIA+ diretamente, por meio de ações e projetos, nesta edição terá arrecadação de materiais de higiene e limpeza que serão destinados ao Grupo Dignidade que tem diversos projetos dedicados a comunidade.

Confira mais informações nas rede sociais do encontro de brechós “Saí do Armário“, no Instagram e Facebook.

Serviço

11° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Urbana Gastronomia

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 686, Centro, em Curitiba

Entrada: grátis

Data: 17 e 18 de setembro

Dias e Horário: das 11h às 18h