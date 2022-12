O encontro de brechós que terá roupas femininas, masculinas e infantis com preços a partir de R$ 5 será neste sábado (3) em Curitiba, no bairro Água Verde. Esta será a terceira edição do evento chamado de “Brechozei”.

Segundo a organização, serão mais de 35 expositores de brechós, que se reúnem para vender diversos estilos de roupas para todas as idades ou gêneros, a preços baixos.

Roupas, produtos e serviços

O “Brechozei” terá várias expositores, com peças que custam a partir de R$ 5. Taí uma ótima oportunidade para quem quer reformular o armário, de maneira consciente e gastando pouco.

Além dos brechós, o evento ainda vai contar com artesanato, flash tattoo e vendedoras de doces.

Chope e jogos da Copa

O evento ocorre no Food Park Água Verde, que fica na Avenida dos Estados, 996. O espaço conta com diversos food trucks e um bar para pedir um chope ou drinks diversos.

Lá também acontece a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. E o espaço ainda conta com uma promoção, com vale chopes escondidos pelo local.

Serviço

3° Encontro de brechós Brechozei

Dia: 3 de dezembro

Horário: das 10h às 19h

Avenida dos Estados, 996, no Água Verde

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: evento_brechozei

