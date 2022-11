Moda sustentável e acessível, com peças de roupas femininas, masculinas e infantis, vendidas a partir de R$ 5. Esta é a proposta da segunda edição do Encontro de Brechós “Brechozei”. O evento será realizado neste sábado (12), em Curitiba, no bairro Água Verde, das 10h às 19h.

A todo, estarão presentes mais de 35 brechós, que segundo os organizadores, fornecem uma diversidade de peças de qualidade, perfeitas para quem deseja renovar o guarda roupa com economia.

Além das roupas, o evento que tem entrada gratuita, ainda vai contar com venda de chope “por ótimos preços”, flash tattoo, food trucks, venda de docinhos e estacionamento gratuito para os clientes. O espaço, no Food Park, também é pet friendly e aceita a presença de animais de estimação.

Serviço

Encontro de brechós Brechozei

Data: sábado (12)

Horário: das 10h às 19h

Local: Food Park, Avenida dos Estados 996, Água Verde, em Curitiba

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: evento_brechozei