Roupas femininas, masculinas e infantis com preços a partir de R$ 5 serão vendidas em Curitiba, neste fim de semana, na primeira edição do encontro de brechós “Brechozei”. O evento será neste sábado (22), no Food Park, no bairro Água Verde. Segundo os organizadores, a ideia é estimular a ideia de moda sustentável e acessível.

NÃO FIQUE DE FORA – Últimas horas! Comunidade queridinha de Curitiba tem sorteios, benefícios e descontos exclusivos

Ao todo, serão 35 expositores, maioria deles mulheres empreendedoras, que fornecem uma diversidade de peças de qualidade, ideais para quem deseja renovar o guarda roupa com preços acessíveis.

LEIA AINDA – ‘Museu do IML’ de Curitiba conta histórias de crimes, com corpos mumificados e objetos da polícia; visite

Food trucks, estacionamento e pets

Além de garantir peças únicas com economia, quem visitar o encontro ainda poderá aproveitar os food trucks, que vão vender comidas e bebidas por um ótimo preço, conforme a organização do evento. E o espaço ainda terá estacionamento gratuito para os clientes e será pet friendly.

VIU ESSA? Rede paranaense de supermercados inaugura nova loja em Curitiba

Serviço

Encontro de brechós Brechozei

Data: sábado (22)

Horário: das 10h às 19h

Local: Food Park – Avenida dos Estados 996 – Água Verde, em Curitiba

Informações (41) 9 8841-6333

Instagram: evento_brechozei