Moda consciente e com economia, calçados, artesanato, doces de confeitaria fina, queijos canastra e mais produtos de Minas Gerais, estão entre os itens da 5ª Edição do Encontro de Brechós Ki Achado, que será realizado em Curitiba neste fim de semana, no sábado (19) e no domingo (20), das 10h às 20h.

Segundo os organizadores, estarão presentes no evento cerca de 35 expositores. Além deles, o público que visitar o Food Park, no bairro Água Verde, ainda vai poder aproveitar os chopes variados e delícias como hambúrgueres gourmet, espetinhos, pão de alho recheado, cebiche peruano, açaí, entre outras opções gastronômicas que serão vendidas no espaço. E o local ainda aceita animais de estimação, é pet friendly.

Para mais informações sobre o evento, acesse a rede social do Encontro de Brechós Ki Achado no Instagram.

Serviço

5° edição do Encontro de Brechós Ki Achado

Data: 19 e 20 de novembro

Horário: 10h às 20h

Local: Food Park – Av. Dos Estados, 1006, Água Verde, Curitiba

Entrada Gratuita

@encontrodebrechoskiachado



