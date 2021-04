Já imaginou beber um vinho e ainda deixar a pele mais bonita? Pois essa ideia de juntar os mundos da beleza e do vinho que as enólogas Regina Vanderlinde e Patrícia Possamai tiveram uma ideia: desenvolver um espumante com colágeno, a proteína do rejuvenescimento.

Desenvolvido especialmente para as mulheres, o espumante Bella Collagen Sparkling Pink resulta do corte de quatro vinhos base, elaborados com as uvas brancas Chardonnay e Riesling Itálico, e com as tintas Pinot Noir e Merlot, todas cultivadas no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Além disso, em cada garrafa da marca Bella Wines de 750ml, foram adicionadas 2,5g de colágeno – a dose diária recomendada da proteína para quem busca o rejuvenescimento, segundo especialistas.

“Criar o Bella foi uma ideia que surgiu da grande paixão que tenho por esses mundos e eu queria materializar isso”, diz Regina. Doutora em enologia pela Universidade de Bordeaux, na França, e atual presidente da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, ela explica estar sempre atenta ao setor, observando as mudanças em busca de inspiração.

Para Patrícia, enóloga e sommelière, a motivação para desenvolver o espumante veio da vontade de criar um produto seu. “Sempre fiz vinho e testei técnicas para eu mesma beber. Hoje, com o lançamento do Bella, acho que consegui transcender o conhecimento acadêmico para ajudar a levar felicidade para o mercado”, conta ela.

Bella Collágen Sparkling Pink é o primeiro espumante com a proteína de rejuvenescimento do país. Foto: Jeferson Soldi / divulgação.

Sobre o vinho

Comercializado na VinhosWeb a R$ 66,41, o Bella Collagen Sparkling Pink passa por um período médio de sete meses de maturação em tanques de aço inox. Tem toques frutados de nuances de morango e framboesa e notas de frutas tropicais. Em boca, destaca-se pela leveza e resfrescante acidez, revelando um agradável retrogosto frutado. Elaborado pelo método Charmat, o espumante tem 10,5% de graduação alcoólica, sendo indicado para consumo com temperatura entre 6°C a 8°C.