Falta pouco para a Copa do Mundo FIFA começar. E neste ano o público terá a oportunidade de assistir aos Jogos da Seleção Brasileira em espaços que unem as principais paixões nacionais: futebol e música. Isso porque junto com a Copa do Mundo terá início também o BudX, evento global da Budweiser com transmissão oficial ao vivo de todas as partidas da Seleção Brasileira, além de shows com os principais artistas da atualidade, e DJs que agitam as pistas nas maiores festas da cidade.

O BudX é uma iniciativa da Budweiser, cerveja patrocinadora da Copa do Mundo, que escolheu as principais cidades do mundo para receberem esta casa exclusiva. No Brasil além de Curitiba, o evento vai acontecer também em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte e Belém.

Em Curitiba, o espaço será montado em um local especialmente ambientado na Rua Mário Tourinho. O local receberá ambientação temática exclusiva, quadra de futebol, loja de produtos oficiais, áreas instagramáveis, bares temáticos, exposição do troféu “Man of the match” – o mesmo que os jogadores receberão no Qatar, entre outras ativações da marca.

Todos os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos em telões 360º e enquanto a bola estiver rolando tem open de Budweiser para todo mundo.

“Estamos muito felizes em trazer para Curitiba este projeto exclusivo da Budweiser. O BudX é muito mais do que um local para assistir aos jogos, é um verdadeiro complexo de entretenimento, com interações, ativações e muita música. Uma chance única de ter uma experiência inesquecível durante o evento mais amado pelos brasileiros: a Copa do Mundo”, explica Gian Zambon, diretor da Seven Experience, responsável pela organização do BudX na capital paranaense.

Outro grande diferencial do evento é a possibilidade única de conexão entre as torcidas. Tudo o que estiver acontecendo nas edições brasileiras será transmitido para outros BudX ao redor do mundo, e especialmente para a capital do Qatar, Doha, e vice e versa.

Isso vai acontecer através de uma parede interativa que irá transmitir as postagens do evento nas redes sociais que utilizarem a #BudXFWC. A todo instante o conteúdo é atualizado e as torcidas poderão ver como está a festa nos quatro cantos do mundo.

Futebol, música e Bud

O evento começa junto com a Copa do Mundo, no dia 24 de novembro, na estreia da Seleção contra a Sérvia, simultaneamente em todas as cidades brasileiras. Em Curitiba, a casa abre às 14h com muita música. DJ Marlboro, Tentativa Old School e Vanessa Marques se revezam no palco antes e depois da partida, que será transmitida nos telões 360º do local.

O open de Budweiser é garantido até o final do jogo. Para a estreia os ingressos custam a partir de R$ 100 e dão direito a toda a experiência: shows, futebol e open de Bud.

A agenda do BudX segue até o dia 18 de dezembro, quando acontece a final da competição, que contará com uma roda de samba especial com o grupo Fundo de Quintal. Ao longo desses quase 30 dias de funcionamento, o espaço abrirá em todos os Jogos da Seleção Brasileira e também em outras datas com shows e festas especiais.

Os ingressos para todas as datas já estão à venda no site entreseven.com.br/ingressos com preços a partir de R$ 40. Mais informações no Instagram da Seven Experience.

Serviço

BudX – De 24/11 a 18/12

Endereço: Rua Mário Tourinho, 1500 – Seminário – Curitiba. Estacionamento no local.

Programação BUDX:

Dia 24.11: Jogo Brasil x Servia (16h)

Atrações: Open BUD durante o jogo

DJ Marlboro | Tentativa Old School | Vanessa Marques

Abertura: 14h

Valor a partir de R$100,00

Open Bud da abertura até o final do jogo.

Dia 25.11: Sexta

Label: Baile Bud

Atrações: Djonga | MC Don Juan | Aka Dias

Ingressos a partir de R$ 70,00

Abertura 20h

Dia 26.11: Sábado

Label: Baile da Brum

Atrações: Brum | Tasha & Tracie | Mu540 | Th4ys | Mnegro.

A partir de R$ 60,00

Abertura 19h

Dia 28.11: Jogo Brasil x Suíça (13h)

Atrações: Open BUD durante o jogo

O Bloquinho | Tentativa Old School | Nyjah

Abertura 11h

Valor a partir de R$100,00

Open Bud da abertura até o final do jogo.

Dia 02.12: Jogo Brasil x Camarões (16h)

Atrações: Open BUD durante o jogo

Furacão 2000 | Tentativa Old School | BAB5

Abertura 14h

Valor a partir de R$100,00

Open Bud da abertura até o final do jogo.

Dia 03.12: Sábado

Label: Czarina Edição Copa – A Tradicional festa Do Czar

Atrações: Low Fly Trio | Selecta Manzana | Vitinho | Orange Cab | João Mar | Enamorados do Samba |Wes Ventura feat Noé Carvalho | Mitay

Valor a partir de R$ 40,00

Abertura 16h

Dia 10.12: Sábado

Label: Baile do Papato

Atrações: Papatinho | Cidinho & Doca | Morenno | Popson

A partir de R$ 70,00

Abertura 19h

Dia 16.12: Sexta

Label: Bud Friday

Atrações: Atração surpresa | MC Leozinho | Jô Ferreira

A partir de R$ 70,00

Abertura 19h

Dia 17.12: Sábado

Label: Coolritiba Sessions

Atrações: Emicida | FBC | Carol Biazin | Tangerim

A partir de R$ 80,00

Abertura 16h

Dia 18.12: FINAL

Label: Finalíssima

Atrações: Fundo de Quintal | Tentativa Old School | O Bloquinho | Aka Dias

Abertura 11h

Valor a partir de R$100,00

Open Bud da abertura até o final do jogo.