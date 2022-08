Com voz cativante e cheia de personalidade, a cantora britânica de soul Corinne Bailey Rae faz show em Curitiba nesta próxima quinta-feira (1º) e revelou em entrevista exclusiva para a Tribuna do Paraná que está super empolgada para conhecer os fãs paranaenses. “Eu sinto que estou formando um lar no Brasil, com o passar do tempo eu tenho ficado mais tempo por aqui”, confessou Corinne.

Super simpática, mas com tempo curto por causa da correria da turnê pelo Brasil, Corinne falou da expectativa dos shows por aqui, comentou sobre as suas influências e confessou que a música brasileira ajudou a ser a artista que é hoje.

LEIA TAMBÉM:

>> Mais de 300 rótulos de cerveja em Festival de Curitiba; ingressos a R$ 15

>> Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo chegam a Curitiba pra show histórico

Corinne é multi instrumentista e virou sucesso internacional em 2005 com os hits “Put Your Records On” e “Like a Star”, que chegaram ao top Hot 100 da revista Billboard. Seu primeiro álbum vendeu quase dois milhões de cópias apenas nos Estados Unidos.

Em 2007, Corinne quase desistiu da música. Seu marido Jason Rae faleceu após uma overdose de drogas e álcool, o que fez a cantora se afastar temporariamente da música.

Depois de quase três anos longe dos palcos, a artista voltou à música com a ajuda de amigos. Agora, com o novo álbum “Sunlight / Sunlight!”, Corinne traz para Curitiba um show cheio de energia ao Teatro Positivo nesta quinta-feira (1º). Confira a seguir a entrevista exclusiva da cantora com a Tribuna:

Olá Corinne, tudo bem? É um prazer falar com você. Qual a sensação de fazer essa tour pelo Brasil? Esta será a sua primeira vez em Curitiba.

É a minha primeira vez em Curitiba, também em Belo Horizonte. Eu me sinto empolgada em visitar cidades essas cidades que eu não conhecia antes. Eu tenho uma relação especial com o Brasil, com as pessoas, com a comida. Durante a viagem, eu sinto também que o clima é bem diferente da Inglaterra. As paisagens, o céu, a cultura, a língua, a dança, a poesia, a música. Tem tanta coisa aqui para viver uma boa experiência, a boa música, o quanto ela é importante para os brasileiros.

Então, eu estou feliz em poder voltar para as grandes cidades que eu já vim anteriormente. Eu fui ao Rio, em São Paulo, e em mais outros grandes lugares. Mas agora eu sinto que estou formando um lar no Brasil, com o passar do tempo eu tenho ficado mais tempo por aqui. São passos, caminhando para a direção certa.

Sua música tem alguma influência brasileira?

Eu sinto que a música brasileira tem grande influencia em mim, porque muita coisa da Bossa Nova, existe uma ênfase na Bossa Nova que segue para um caminho de imperfeição, e mais para a área da comunicação. A ideia da voz imperfeita, é algo muito próximo de quem eu sou. Eu amava cantar quando criança, mas achava que não poderia cantar porque minha voz não saía como a da Mariah Carey ou da Whitney Houston. Eu tenho duas grandes influências, que são o Kurt Cobain [vocalista do Nirvana] e a Billie Holliday, e ambos têm vozes inconvencionais.

Os cantores da Bossa Nova, a maneira com que eles cantam, passam a ideia da voz imperfeita enquanto contam uma história, como Tom Jobim. Eu tenho influências do jazz e da Bossa Nova, ambos estão no meu coração.

Você conhece alguma coisa em português? Eu faço essa pergunta porque você canta uma chamada “Que será, será”, que me parece um nome em português.

Ah! Essa música, eu a conheço de uma versão de Sly and Family Stone, Doris Day também fez uma versão dela. Ela fez parte de um período particular da minha vida. Eu tive uma grande perda e tudo mudou muito a minha volta. E eu sentia que tinha que me render ao momento, me render a fé. Foi uma música muito tocante pra mim por uma época.

“Eu amava cantar quando criança, mas achava que não poderia cantar porque minha voz não saía como a da Mariah Carey ou da Whitney Houston.” Corinne Bailey Rae

Sua música é tão poderosa, cheia de amor. Você tem criado discos muito únicos, especiais. Mas aqui no Brasil, as pessoas não costumam falar inglês. O que você acha que faz as pessoas se fascinarem pela sua música aqui no Brasil?

Eu realmente acho que, mesmo que a língua seja diferente, existe uma conexão pelo sentimento da música. Eu escrevo muito sobre amor como algo universal, eu escrevo muito sobre vulnerabilidade, estar aberto a mudanças. Escrevo também em como se jogar profundamente em algo. Eu acho que essas coisas estão relacionadas com todo mundo. Então, mesmo que as palavras forem difíceis de entender, o sentimento está ali, a música também, estão conectados.

Seu estilo é muito único, desde o início. Como você mantém toda essa sua personalidade com a pressão da indústria da música?

Ah, que gentil! Eu acho viver em Leeds, onde eu nasci, foi muito importante, longe de Londres. Leeds é uma ótima cidade, mas não é uma cidade de mercado musical. Não é como Los Angeles, ou também Londres, que tem tanto mercado industrial no entorno, com outras bandas, jornalistas, shows, promoters, fica difícil se distanciar deles. Eu acho que ficar longe de tudo isso foi importante pra mim.

Você tem algum spoiler de como será o show em Curitiba?

Eu acho que vai ser incrível! Eu sou muito grata de estar fazendo essa turnê e ver quantas pessoas estão indo aos shows, nós ainda não nos conhecemos. Eu quero muito criar uma relação de amizade com o público, conhecer melhor eles, ver o que eles gostam, quando dançam, quando cantam, quando sentam, refletem, quando se sentem tristes.

É muito importante esses momentos e todos os shows que eu tenho feito, tem essa relação com o público, de ver o que eles precisam, o que eles sentem. O grande spoiler é que eu serei influenciada pelo o que acontecer durante o show, ver como vai ser.

Serviço

Corinne Bailey Rae em Curitiba

Data: 01 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 190,00 a R$ 480,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidas

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h e Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h)

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação: 14 anos – menos de 14 anos apenas acompanhados por pais ou responsável legal

Realização: MCA Concerts e W+ Entertainment