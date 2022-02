Até a próxima sexta-feira (25), a Escola de Patrimônio, da Fundação Cultural de Curitiba, no São Francisco, sedia o curso Princípios Básicos da Conservação e Restauro de Pinturas Murais Artísticas e Decorativas, de Tatiana Zanelatto. A iniciativa conta com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Prefeitura.

Com carga horária de 20 horas, os participantes conhecem mais sobre as tipologias, intervenções de restauro e a química dos materiais aplicados à pintura mural. Também têm acesso a estudos de caso de intervenções de restauro de pinturas murais artísticas e decorativas e a aulas com profissionais de arquitetura e urbanismo, filosofia e química.

Para a artista visual Denise Nogueira o curso tem sido valioso. “Estou aprendendo muito com a orientação da Tatiana. Quero trabalhar na área de restauro e as técnicas vistas aqui são essenciais”, revela Denise.

A arquiteta Glória Gong veio de Guarapuava, interior do Paraná, para participar das aulas. “Procurei o curso porque é uma área dentro da arquitetura que não é muito explorada. Minha cidade tem muitas edificações que precisam de restauro e esse cuidado especial com o patrimônio”, conta Glória.

Escola do Patrimônio

Inaugurada em 2020, a Escola de Patrimônio – Centro de Pesquisa em Patrimônio Cultural, foi criada pela Prefeitura para desenvolver ações de preservação do patrimônio cultural, cursos de formação e capacitação técnica na área de restauro, e atividades de educação patrimonial. É uma iniciativa inédita no sul do Brasil, sendo o primeiro centro de pesquisa voltado à capacitação do profissional restaurador.

Para a restauradora e organizadora do curso, Tatiana Zanelatto, a ideia de ter uma escola de patrimônio no centro histórico é providencial. “Os alunos têm acesso aos principais conjuntos arquitetônicos de Curitiba que estão concentrados no Largo da Ordem. Realmente uma localização muito bem pensada para se ter esse espaço”, afirma.

Trajetória

Com 20 anos de atuação, Tatiana tem larga experiência em conservação e restauração, além de ser tecnóloga em Conservação e Restauro de Obra de Arte Sacra e especialista em Conservação e Restauração de Monumentos Históricos Arquitetônicos. Ela é sócia fundadora e atual vice-presidente da Associação de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais (Arco.it).

