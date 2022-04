Que tal aprender a nadar e se arrumar como uma sereia ou um tritão? Essa é a proposta da Escola Minha Little Sereia, que oferece cursos para todas as idades e tem vagas para o dia 30 de abril.

Foto: Divulgação

Fundada por Maiara Natally Fernandes, em 2019, a escola de sereia tem uma programação que dura o dia todo. Logo após a recepção, os alunos são encaminhados para uma palestra com biólogos, que falam sobre a importância da preservação dos oceanos. E os projetos ambientais de Curitiba também são citados.

Logos depois, acontece a oficina de presilhas. Cada participante faz seus próprios adereços de cabelo, que serão usados mais tarde na piscina. “É o momento de deixar a criatividade fluir”, conta Maiara.

Foto: Divulgação

Tudo pronto e cabelos arrumados? Então, é hora de cair na água. Antes, todos vestem suas caudas – há caudas para alugar caso a criança não tenha – e são recebidos pelas professoras de natação, que orientam sobre respiração e a fazer movimentos clássicos das sereias. De acordo com Maiara não é necessário saber nadar e são aceitas crianças a partir de 04 anos.

Certificado de sereia

Após o tempo de água, as crianças tomam banho, participam de um coffee break com os pais, ou responsáveis, e fazem uma nova oficina. Dessa vez, para aprender a se maquiar como sereias. Ao final da programação todos recebem o certificado de sereia, ou tritão.

Maiara conta que vende caudas de sereia há bastante tempo e a ideia de formar a escola veio da solicitação das mães, que presenteavam as crianças com as caudas. “Elas me ligavam pedindo ajuda porque a criança não conseguia fazer os movimentos”, conta a empresária, que estuda Biologia e trabalha em eventos como sereia. Além disso, a presença de Maiara é obrigatória no curso. Ela entra na água e diverte os participantes com seus movimentos e habilidade.

Serviço Escola de Sereia

Data: 30 de abril

Onde: Escola de Natação Amaral

Valor: R$325,00 para quem já tem a cauda / R$425,00 para quem precisa alugar a cauda

Inscrições no Instagram e Facebook

