Para quem gosta de uma boa leitura de contos sobre o amor, sexualidade, morte e solidão, foi lançado na sexta-feira (16), em Curitiba, o livro “Coisa Amor” (Urutau, 2022, 152 pág.), do escritor cearense Pedro Jucá. O evento de lançamento foi na livraria e café Arte & Letra, na Rua Desembargador Motta, no Centro. O livro está disponível para compra no site da editora.

O livro “Coisa Amor” traz 15 contos que abordam avessos e contradições das relações humanas a partir de situações cotidianas, relacionadas sobretudo com a maternidade, o desejo, o inconsciente, a morte, a memória, a loucura e a solidão. Formado em Direito, Juça é procurador no Paraná e mora em Curitiba.

“São temas que, de alguma maneira, tocam aquilo que temos de mais radicalmente humano – nos dois sentidos: tanto de extremidade, de limite, quanto de início, de raiz. Dizem um pouco da minha maneira de ver o mundo, dizem um pouco daquilo que acredito ser universal a cada um de nós”, justifica o autor.

Em “Passo a Passo”, conto que abre o livro com a frase “Não existe nada mais ridículo e debalde desesperado na vida do que dizer isto: não é justo”, Pedro usa da primeira pessoa para investigar a depressão de uma bailarina que, talvez de propósito, acaba se cortando com uma louça quebrada. Já em “Coisa Amor”, que dá título ao livro, o autor se aproxima do fluxo de consciência para, com linguagem técnica e racional, brincar com os limites do que entendemos por amor: trata-se de química – puro corpo –, de acaso ou de destino?

Foto: Divulgação

Para Jucá, a escrita funciona como uma forma de elaborar esteticamente as próprias questões, que, de certa forma, são também questões humanas universais. Ele afirma que escreve de maneira metódica, buscando, sem abrir mão da inspiração, transformar em literatura suas visões, argumentos e sobretudo angústias diante dos fatos da vida e do mundo.

Entre Freud, Ferrante, Kundera e Hatoum, Pedro Jucá nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1989. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, atua como procurador, mas vive também entre a literatura — é pós-graduado em Escrita Criativa pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e já foi contemplado por premiações como Prêmio de Literatura Unifor, Prêmio Ideal Clube de Literatura e Prêmio Off Flip de Literatura — e a psicanálise.

O autor encontrou a escrita ainda na infância, antes mesmo de criar o hábito da leitura, mas o desejo de ser escritor só se impôs com mais força após seu encontro com a psicanálise — além do próprio processo de análise, passou, em um primeiro momento, a estudar Freud e Lacan por conta própria, para depois se filiar ao Corpo Freudiano, Seção Fortaleza — que é, como se pode ver pelos temas que o movem em “Coisa Amor”, uma de suas grandes influências.