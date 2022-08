A curitibana Iris K. Bigarella vai comemorar seus 99 anos lançando um livro. Na próxima quarta-feira (17), a autora coloca à venda a obra “Chegando Feliz aos Cem Anos” em um evento nas Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui, às 19h30.

O livro é um apanhado de reflexões sobre a capacidade de produção intelectual versus o processo de envelhecimento. No tempo em que vivemos, em que o etarismo – também chamado de idadismo e ageísmo – vem sendo discutido e estudado, Iris lança seu olhar instigante e provoca muitas reflexões importantes.

Desde muito jovem ela se interessa por diversas áreas do conhecimento com estudos que abrangem poesia, história, geografia, antropologia e psicologia analítica, sendo, ainda, autodidata em expressões de arte bi e tridimensional intuitiva, com várias exposições coletivas e individuais.

Foto: Divulgação

Causas

Iris nunca foi acomodada, cursou faculdade em uma época em que poucas mulheres faziam o mesmo. Casou, teve filhos e nunca deixou de lado seu interesse pelos estudos. Sempre foi fascinada pelos mais diferentes campos do conhecimento humano, conheceu os grandes pensadores da nossa sociedade e tornou-se uma voz incansável na defesa do meio-ambiente ao lado do marido, João José Bigarella, referência internacional em Geologia e Geociências.

Foi pensando em dividir essa caminhada que ela decidiu escrever este livro. Não para dar dicas simples, mas para transmitir algo mais profundo que, segundo ela, “está sutilmente presente em todos nós, mas bem escondidinha nas dobras da vida (tão diferentes para cada um) lá está o que os japoneses condensam em uma palavra só: Ikigai – o sentido da vida”.

Iris aponta que com o livro ela quer fazer o leitor pensar sobre o envelhecer, sobre como nos enxergamos ao longo do tempo e sobre como queremos ser vistos e tratados pela sociedade.