Músicas tradicionais, brincadeiras e diversão vão entrar em cena no espetáculo “Uma live na vida… Uma vida na live…”, que será apresentado nesta sexta-feira (8), a partir das 15 horas, pelos Especialistas da Alegria, em seu canal do YouTube.

A trupe que atua nas escolas públicas do Paraná e nos hospitais Erastinho, de Clínicas e Cajuru, vão encenar na transmissão on-line uma história cheia de canto e encanto, protagonizada pela palhaça Woodi. O espetáculo conta também com tradução simultânea em libras.

A personagem retorna às suas origens para encontrar um grande amigo, o sapo Cururu. Nesse regresso, também conversa com a árvore Aurora, ouve novamente o canto dos passarinhos e até discure sobre filosofia com o macaco Miranda.

“É uma história para toda a família. As crianças vão adorar a aura lúdica que cerca toda a encenação. Nosso elenco tem formação contínua para lidar com o público infantil. Neste momento o on-line é uma forma também de trazermos alegria para lares que muitas vezes estão passando por grandes dificuldades, uma missão que envolve todo o nosso trabalho”, ressalta Flávia Bertoldi, coordenadora de Produção dos Especialistas da Alegria.

A apresentação é uma realização do Projeto Especialistas da Alegria Kids (da N Produções Culturais & Eventos, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal) por meio do qual palhaços profissionais realizam intervenções artísticas em hospitais pediátricos e escolas da rede municipal.

“Temos até o momento impactadas pelas ações cerca de 11 mil pessoas (entre crianças e familiares, pacientes pediátricos e profissionais da saúde e da educação). Esse trabalho muito nos toca. Levar risos e sorrisos às crianças é compensador”, destaca Jefferson Bertoldi, coordenador do projeto.