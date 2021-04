O projeto Especialistas da Alegria realiza, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o espetáculo “UPA – Unidade de Palhaças em Apuros”. Será ao vivo, no dia 9 de abril, às 20h, pela plataforma do YouTube, no canal dos Especialistas da Alegria.

Com narração do ator Leandro Oliveira, as atrizes Edna Miranda e Patrícia Pluschkat dão vida às palhaças Doutora Woodi e Doutora Catavento, duas especialistas, besteirólogas, que precisam realizar uma cirurgia. Até aí tudo bem, mas, cadê o paciente? E o que é que ele tem? A confusão é atração para toda a família e conta também com tradução simultânea em libras.

O espetáculo é uma realização do Projeto Especialistas da Alegria, da N Produções Culturais & Eventos, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.

Sobre o Projeto Especialistas da Alegria

Voluntários há 8 anos no Hospital Erasto Gaertner , os Especialistas da Alegria atuam desenvolvendo a arte da palhaçaria no ambiente hospitalar e, principalmente, levando um pouco de cor e sabor para a vida dos pacientes, e familiares, que se encontram em tratamento contra o câncer.

Os voluntários atuavam presencialmente no hospital durante quatro dias da semana: terça-feira à tarde, quarta e quinta-feira à noite e aos sábados de manhã. Atualmente, desde o início da pandemia, os horários são mantidos, mas com visitas virtuais em tempo real a pacientes, colaboradores e familiares. Vídeos personalizados também são enviados para esse público, em datas especiais.

“Readaptar nosso trabalho para o on-line foi um desafio grande, mas trouxe também muita alegria, pois nosso objetivo é proporcionar momentos de leveza diante deste cenário intenso que vivemos, e conectar as pessoas com o seu lado saudável, promovendo a saúde através da graça e do riso”, relata Flávia Bertoldi, coordenadora de produção dos Especialistas da Alegria.

Serviço:

Espetáculo UPA – Unidade de Palhaças em Apuros

Data: 9/04

Horário: 20h

CLIQUE AQUI >>>> Canal do YouTube dos Especialistas da Alegria