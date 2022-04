Que tal se encantar com uma viagem pelo mundo das rimas e da imaginação? Assim, o espetáculo A Arca de Noé, que faz parte da rede de projetos culturais selecionados pelo Programa Petrobras Cultural, chega a diversas cidades do Paraná e Mato Grosso do Sul. A circulação do espetáculo inicia no dia 7 de maio em Curitiba.

A caravana passa ainda por outras sete cidades paranaenses: Araucária, Ponta Grossa, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Campina Grande do Sul, Campo Largo e Paranaguá, além de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Pensando na questão social e cultura para todos, parte dos ingressos serão distribuídos gratuitamente para crianças da rede pública de ensino, ONGs e instituições comunitárias, de 0 a 6 anos de idade. E, para o restante do público, a venda dos ingressos será com preço popular. Crianças de até 02 anos têm entrada gratuita.

Vale ressaltar que, de acordo com a aprovação da lei de incentivo à cultura, em Curitiba e Araucária serão disponibilizados recursos com acessibilidade. As datas e horários podem ser conferidas no site do espetáculo.

A Arca de Noé

Inspirada em canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, a peça teatral “A Arca de Noé” tem em seu elenco artistas como Edgard Assumpção, Jeff Bastos, Marwem HD, Ingrid Bozza, Ronald Lima, Amanda Leal e Joseane Berenda, que encenam um verdadeiro caso de amor com a literatura, teatro e música popular brasileira.

Poemas escritos por Vinícius de Moraes aos filhos que, mais tarde, se transformaram em cantigas infantis pela parceria com Toquinho, dão o tom da apresentação e envolvem a plateia com a inocência das crianças. Entre as canções estão as famosas “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e “São Francisco”, conhecidas em todo Brasil.

O produtor artístico e diretor da companhia, Marcio Roberto, comemora a volta dos espetáculos artísticos presenciais. “E lá vai a Arca, encantando plateias e divulgando a linda obra musical do Vinícius de Moraes e do Toquinho. Estamos todos felizes com a parceria da Petrobras e da Copel. Tenho a certeza absoluta que será uma turnê de amor, da promoção da boa arte e de muita celebração pela vida”, enfatiza.

O diretor do espetáculo, Edson Bueno, também destaca sobre o início da turnê no Paraná. “A Arca de Noé é uma daquelas joias que transformadas em teatro adquirem um valor inigualável. Seus personagens, animais, cantores e crianças brincam e cantam a beleza da vida e, transformados em personagens de teatro deixam uma mensagem eterna para as crianças, que seguirá para sempre até a fase adulta. A Arca de Noé é um daqueles patrimônios artísticos brasileiros que precisa ser encenada e cantada por gerações e gerações”, fala.

Serviço

CURITIBA – PR

Teatro Ebanx Regina Vogue

Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças

07 de maio (sábado) às 16h e 18h

08 de maio (domingo) às 16h e 18h

ARAUCÁRIA –PR

Teatro da Praça

R. São Vicente de Paulo, 1091 – Centro

14 de maio (sábado) às 16h

PONTA GROSSA – PR

Cine-Teatro Ópera

R. Quinze de Novembro, 468 – Centro

21 de maio (sábado) às 16h e 19h

22 de maio (domingo) às 16h e 19h

SÃO MATEUS DO SUL – PR

CEPE – Centro Cultural do Clube dos Empregados da Petrobras

R. Manoel Cunha Bitencourt – Vila Canoas

28 de maio (sábado) às 16h

TELÊMACO BORBA – PR

Centro Cultural Eloah Martins Quadrado

Av. Chanceler Horácio Laffer, 1160 – Centro

04 de junho (sábado) às 16h

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Paranaguá e Campo Grande terão locais e datas divulgadas em breve.

A peça é organizada pela MRG PRODUÇÕES, produtora cultural que promove espetáculos teatrais por meio de clássicos da literatura, a fim de divulgá-las dentro de princípios éticos, buscando manter a sua sólida reputação baseada em sua responsabilidade social. Marcio Roberto Gonçalves é produtor, diretor de teatro e arte-educador há 30 anos. Fundador da MRG Produções Artísticas e do Centro Cultural Boqueirão, em Curitiba. Foi conselheiro Municipal de Cultura de Curitiba, sendo representante dos pontos de cultura do Paraná. Trabalha com a democratização e difusão da cultura, em parceira com Instituições públicas de ensino, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Teatro Guaíra, entre outros.