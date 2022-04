A magia da Disney chega a Curitiba e em mais três capitais, com um espetáculo que mistura inspiração, coragem e determinação em histórias como Moana, Enrolados e Frozen. Disney On Ice – Descobrindo Aventuras levará o público a uma jornada por histórias surpreendentes quando Mickey Mouse, Minnie Mouse e todos os seus amigos se reúnem em cima de seus patins.

Com mais de 50 personagens, o show promete fazer uma divertida viagem pelas histórias mais emblemáticas de Disney. O espetáculo ficará em Curitiba entre os dias 01 e 05 de junho de 2022.

LEIA TAMBÉM:

>> Manuscrito jesuíta encontrado em Curitiba é exposto pela primeira vez

>> “Terra dos doces” é nova atração para crianças em shopping de Curitiba

O público irá se juntar à destemida Moana e ao semideus Maui enquanto eles viajam bravamente por territórios desconhecidos para devolver o coração roubado de Te Fiti. Ao lado de Anna e Elsa em sua missão para proteger seu reino, e ainda mergulharão no fundo do mar para testar o poder do amor verdadeiro com Ariel. Irão se enrolar com Rapunzel enquanto ela ousa explorar o mundo fora de sua torre. E estarão lá enquanto Bela ensina corajosamente a grande Fera. Descobrindo que coragem, determinação e coração fazem parte do herói de todos.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$25,00 (meia-entrada) no site da uhuu.com. Disney On Ice – Descobrindo Aventuras no Brasil é produzido por Feld Entertainment em parceria com a Opus Entretenimento.

O show tem início com os personagens clássicos da Disney dando boas-vindas ao público e segue com a apresentação do ato da Pequena Sereia, que é seguido pelos amados Moana e Maui. Na sequência, temos a apresentação de Enrolados com as aventuras de Rapunzel. Ainda na apresentação, a Bela e a Fera interpretam a linda música “Alguma Coisa Acontece” e, para finalizar com chave de ouro, as irmãs Elsa e Anna de Frozen apresentam as conhecidas canções.

Serviço

De 1º a 5 de junho – de quarta a domingo

Ginásio Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral, 1649 – Tarumã, Curitiba – PR)

VALORES E SETORES

Azul Central – R$80,00 (meia-entrada) / R$160,00 (inteira)

Azul Lateral – R$70,00 (meia-entrada) / R$140,00 (inteira)

Verde – R$60,00 (meia-entrada) / R$120,00 (inteira)

Tribuna de Honra – R$75,00 (meia-entrada) / R$150,00 (inteira)

Cadeira Vip Pista – R$135,00 (meia-entrada) / R$270,00 (inteira)

Azul (Amarelo) – R$25,00 (meia-entrada) / R$50,00 (inteira)

Cadeira Especial – R$125,00 (meia-entrada) / R$250,00 (inteira)

Cadeira Vip – R$110,00 (meia-entrada) / R$220,00 (inteira)

Ingressos populares a partir de R$ 50,00 (valor inteiro) em todos os setores em quantidade limitada a 20% da capacidade.

DESCONTOS

– 50% para a sessão de estreia, desconto válido para todos os setores exceto os Especiais e VIP pista;

– Descontos previstos em lei.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Site: https://uhuu.com/evento/pr/curitiba/disney-on-ice-pr-8804

Atendimento: falecom@uhuu.com

Web Stories

Saúde mental Como acabar com o estresse no trabalho Quanto Mais Vida, Melhor Guilherme e Flávia veem a morte Pantanal Lúcio luta contra a onça Marruá Novidades! Filmes e séries que chegam à Netflix na semana santa