Com apresentações ao ar livre, o Memorial Paranista recebe, a partir da próxima segunda-feira (13), a Ópera da Cura, uma superprodução de Natal inspirada na obra Amahl e os Visitantes da Noite (O Primeiro Milagre do Menino Jesus), do italiano Gian Carlo Menotti. O espetáculo lírico terá duas sessões por dia, às 19h30 e às 21h, e vai até 19 de dezembro na programação gratuita do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021.

Com patrocínio da rede de supermercados Festval, a Ópera da Cura não precisará de agendamento. A atração tem produção da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac).

Edson Bueno, diretor artístico do espetáculo e de toda a programação natalina, explica que a montagem curitibana é uma livre adaptação da ópera escrita por Menotti em 1951. “A ópera traz em sua essência o espírito milagroso da cura, que ilustra o Natal de gratidão vivenciado em toda a capital com os eventos de fim de ano”, salienta ele. Por ser uma atração ao ar livre, em caso de mau tempo poderá ser cancelada.

Amahl e os visitantes

A Ópera da Cura vai contar a história de um menino que vive com sua mãe num casebre à beira da estrada de Belém e que em uma noite, enquanto admira o céu, vê uma estrela cadente. Mãe e filho são surpreendidos pela visita dos Três Reis Magos, que pedem um lugar para descanso, antes de prosseguirem viagem para encontrar Jesus. Amahl é deficiente físico e caminha com muletas e com a passagem dos Reis Magos uma linda surpresa acontece.

O espetáculo será encenado com atores/cantores curitibanos e têm letras e músicas originais criadas pelo compositor Marco Duboc. No elenco principal, Rosana Stavis (mãe), João Paulo Duboc (Amahl), Ranieri Gonzales (Rei Gaspar), Guga Cidral (Rei Melchior), Gideão Ferreira (Rei Balthazar), Douglas de Souza Perez (pajem), André Henrique Oliveira (anjo), Matheus Gimenez Pereira (anjo) e Edgar Assumpção (anjo).

A apresentação ainda terá a participação dos músicos Felipe Bide (violão), Estela de Castro (violoncelo), Bruno Velasco (harpa e flautas) e Marco Duboc (teclados). Completam o elenco como pastores e vizinhos: Julia Stavis, Iris Pereira, Marina Gobetti, Amanda Cirino Afonso, Isabela Cristina de Azevedo e Mello, Andressa de Fátima Ribeiro e Henrique Dronneal.

Cenário único

A Ópera da Curitiba terá como palco a mais nova atração cultural e turística de Curitiba: o Memorial Paranista, que foi inaugurado pelo prefeito Rafael Greca em maio deste ano. A encenação irá ocorrer nas escadarias externas junto ao Portal Paranista e as fontes, que conectam o espaço cultural da Prefeitura ao Parque São Lourenço.

Como o espetáculo irá ocorrer a noite, o público poderá apreciar a decoração natalina que valoriza toda a fachada do Memorial Paranista. O espaço cultural recebeu contornos de luz que se espalham pela grande galeria, pelo portal e pelas esculturas em proporções heroicas de João Turin. O local ainda ganhou uma árvore de 12 metros com milhares de pontos de luz na cor verde.

Complexo cultural

O Memorial Paranista é constituído pelo Jardim das Esculturas e por três edificações interligadas por uma galeria com cobertura de vidro. De um lado estão os acessos para o Teatro Cleon Jacques e para as duas salas de exposições, e de outro, o novo Ateliê de Esculturas, o Liceu das Artes e a loja #CuritibaSuaLinda, com produtos de artistas, designers e artesãos curitibanos.

O Jardim das Esculturas, na parte externa, é composto de um jardim com elementos paranistas, fontes de água e 13 obras de proporções heróicas do acervo de João Turin: Índio Guairacá II, Marumbi, Índio Guairacá I, Onça Brincando com Filhote, Onças Brincando, Onça Espreita II, Fundação de Curitiba, Onça Espreita I, Onça Descansando, Onça e Tartaruga, Casa Indígena, Autorretrato e As Quatro Estações.

Todas as peças são feitas de bronze. A maior delas é a “Marumbi”, com 3 metros de altura, e está estrategicamente instalada, a partir de uma perspectiva da galeria, em frente às fontes de água e ao portal representativo da arquitetura paranista. O público irá assistir a Opera da Cura deste local.

Serviço: Ópera da Cura no Memorial Paranista por Festval

Data: de segunda (13/12) a domingo (19/12)

Horários: sessões às 19h30 e às 21h

Local: Memorial Paranista (Rua Mateus Leme, 4.700, São Lourenço)

Gratuito e não precisa de agendamento.

Confira a programação completa no site https://natal.curitiba.pr.gov.br/.