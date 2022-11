Curitiba recebe neste fim de semana a 12ª edição do programa Diversão em Cena, que tem como objetivo principal popularizar o acesso de novas plateias a espetáculos teatrais. Serão duas apresentações do espetáculo “Clarice Matou os Peixes”, no sábado (05) e no domingo (06), às 16h, no Auditório Antônio Carlos Kraide/Portão Cultural, com entrada gratuita. O teatro fica na Av. República Argentina, 3430 – Água Verde.

No espetáculo, Clarão, Clarito e Esclarecida, três divertidos ‘clowns’, questionam qual deles seria o culpado pela morte dos peixinhos e refletem sobre a ligação de cada personagem com os seus animais de estimação.

A narrativa trata de maneira sensível e delicada temas profundos como a morte e o sentimento de perda, e utiliza técnicas da contação de histórias, abstração e manipulação de objetos e teatro de sombras para conduzir o público ao universo lúdico da criança.

Com apoio da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba, a curta temporada na capital paranaense acontece após a passagem por São Francisco do Sul e Joinville, em Santa Catarina. O espetáculo coleciona diversos prêmios, como Prêmio Governador do Estado do Paraná – Troféu Gralha Azul, na categoria de melhor espetáculo infantil em seu ano de estreia (2011). No mesmo ano, foi eleito pela Gazeta do Povo como um dos cinco melhores espetáculos teatrais. Desde então já circulou por 5 estados, realizando apresentações em 13 cidades.

Outras ações

O projeto “Clarice Matou os Peixes – Um crescer Brincante”, promovido pelo Programa Diversão em Cena, além das apresentações abertas ao público, também realizou uma apresentação gratuita para alunos da Rede Pública de Ensino de Joinville e uma oficina teatral “A ARTE DE BRINCAR”, direcionada a professores.

Mas o destaque são mesmo as apresentações gratuitas do premiado espetáculo “Clarice Matou os Peixes”, com direção de Letícia Guimarães da Cia do Abração.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Cia. do Abração

Em atividade desde 2001, vem produzindo espetáculos que têm como proposta principal a pesquisa e produção teatral para todas as idades, realizados com dramaturgia própria e difundidos como espetáculos de repertório. Sua proposta estética está alicerçada na fusão de linguagens artísticas diversas, que partem de investigações advindas de processos colaborativos. Por meio de seu Grupo de Pesquisas Cênicas e Dramatúrgicas mantém um repertório com 21 espetáculos que unem a arte-educação e o teatro. Entre os temas abordados estão, preferencialmente, obras literárias ou assuntos relevantes em arte e cultura. Promove desde 2009, “O Pequeno Grande Encontro de Teatro para Crianças – Festival de teatro destinado a crianças e jovens.”

Ficha Técnica

12ª edição Diversão em Cena – “Clarice Matou os Peixes”

Apoio Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba



Direção: Letícia Guimarães

Dramaturgia: Criação coletiva sob supervisão de Letícia Guimarães

Iluminação: Anry Aider

Cenografia: Blas Torres e Guga Cidral

Figurinos: Maureen Miranda

Adereços: Blas Torres E Guga Cidral

Sonoplastia, composição e direção musical: Karla Izidro

Elenco: Blas Torres, Ana Sercunvius e Heloisa Giovenardi

Local: Auditório Antônio Carlos Kraide/Portão Cultural – Av. República Argentina, 3430 – Água Verde

Data: 05 e 06 de novembro de 2022

Horário: Abertura do teatro: 15h / Início do espetáculo: 16h

Classificação etária: Livre

Valor dos ingressos: Gratuito

Retirada de ingressos: A partir de 1h antes do espetáculo com limite de até 15minutos antes do seu início, na bilheteria do teatro ou através do aplicativo do Diversão em Cena. Limite de 2 ingressos por pessoa.