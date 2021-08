Nada de natação, vôlei e basquete? Pelo contrário: vamos falar de esportes olímpicos pouco usuais para se praticar em Curitiba. Sim! A capital conta com escolas, academias e clubes para realizar a prática de alguns esportes inusitados, como tiro com arco, escalada e canoagem. Ficou interessado? Então confira onde encontrar cada um deles:

Tiro com arco

Alguns benefícios do tiro com arco são melhoria de postura, aumento de capacidade respiratória e relaxamento. Foto: Reprodução



Desde a infância, o arco e flecha já está presente no nosso imaginário com o herói Robin Hood. Em Curitiba, é possível praticar o esporte na Pa-Kua, que conta com seis sedes na cidade – Ministério de Atletas, Bom Retiro, Mercês, Juvevê, Centro, Batel e Água Verde. As aulas seguem a filosofia chinesa de tiro instintivo e duram uma hora.

A idade mínima para iniciar é de 6 anos e não há idade máxima. Isso porque o importante é o aluno entender os ensinamentos transmitidos e aproveitar a aula! Para quem se interessar, é possível realizar uma aula experimental gratuita. Os valores das mensalidades começam a partir de R$ 190, com uma aula por semana, e variam de acordo com o número de aulas.

Agora, para quem quer realizar práticas externas de arco e flecha, pode procurar a Arqueria Curitiba. Eles contam com duas unidades, uma em São José dos Pinhais, inteiramente outdoor, e outra em Curitiba. Além disso, é possível praticar uma das cinco modalidades ensinadas, como o arco tradicional, composto, histórico, bear ball e olímpico. Os níveis variam desde iniciante até os mais avançado, inclusive para competição mundial.

O valor começa por R$ 198 por mês para a prática de uma vez por semana, com duração de uma hora. Todos os equipamentos estão inclusos e o aluno terá acompanhamento completo pelo instrutor. Já para quem quiser realizar uma aula experimental, o valor é de R$ 70, já com tudo incluído.

Aliás, uma das curiosidades do esporte é que ele foi um dos primeiros a incluir a categoria feminina nas olimpíadas e a ter a categoria mista. Além disso, é um esporte inclusivo, ou seja, pessoas cegas e PCDs podem praticar.

Escalada

Lateralidade, consciência corporal, concentração, força: esses são alguns dos benefícios trazidos pela prática de escalada. Outro ponto positivo é que, por ser um esporte sem impacto, o desgaste das juntas e ligações é bem menor quando comparado a outros esportes olímpicos. Em Curitiba, a Via Aventura é uma das opções para realizar a prática.

Por lá, eles oferecem todas as modalidades existentes de escalada: de velocidade, de dificuldade e boulder – praticada em rocha, sem o uso de equipamentos de segurança. Os planos são a partir de R$ 159 mensais. Para fazer uma aula experimental durante a semana o valor é de R$ 25, e, aos sábados, R$ 40.

Outro local que oferece escalada em Curitiba é a Caverna, que atua há 18 anos na cidade e trabalha somente com a modalidade boulder. Em outras palavras: é desafio e superação na certa! Se você tiver a fim da adrenalina, a família Caverna conta com mensalidades a partir R$ 130, com equipamentos incluídos, e R$ 110 para quem já possui os equipamentos. Além disso, a diária é de R$ 28 reais com o aluguel de sapatilha e R$ 23 para quem já possui. Aliás, se você não possui nenhuma prática de escala, também é possível fazer um mini curso no valor de R$ 50 e 1h20 de duração.

A Caverna Ginásio de Escalada existe há mais de 18 anos em Curitiba e oferece a modalidade boulder, praticada em rocha, sem o uso de equipamentos de segurança. Foto: Reprodução

Agora, se a ideia é realizar uma prática de escala para lazer, a Campo Base possui sessões no valor de R$ 45, com equipamentos incluídos. Eles também oferecem planos mensais para a prática de escalada como atividade física, que começa a partir de R$ 170. O espaço conta com 500 m² de paredes escaladas e a maior da América do Sul, com 17 metros de altura.

A Campo Base tem a maior parede de escalada indoor da America do Sul, com 17 metros.Foto: Reprodução

Vem aí…

Por último, o Parque Olímpico do Cajuru irá receber novas instalações e oferecer uma nova modalidade esportiva para as crianças e jovens de Curitiba: paredes de escalada. Será o primeiro Centro de Treinamento Olímpico de Escalada Esportiva do país e servirá para a preparação da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. Assim, as obras devem ter início neste segundo semestre.

Canoagem

Remar e relaxar. No Passaúna Paddle Club é possível. O centro de esportes aquáticos fica no Parque Passaúna e ficou conhecido como ‘praia dos curitibanos’. Fundado e administrado há cinco anos pelo casal Naideron Quincozes Júnior e Kamilly Magno, o espaço oferece passeios de stand up paddle (R$ 40/hora), canoa havaiana (R$ 30/pessoa) e caiaque (R$ 40/pessoa).

Além disso, a estrutura do Passaúna conta com um restaurante, uma loja de acessórios e uma academia de treinos funcionais. O parque é um dos maiores da cidade, com 6,5 milhões de metros quadrados. Ou seja, diversão é o que não vai faltar.

